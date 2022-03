Gerry Scotti, arriva un’altra pesante scoppola: Mediaset studia le contromosse. Nonostante le emozioni in serie il programma non decolla

Nessun dubbio a Gerry Scotti le sfide sono sempre piaciute come gli piace variare i programmi che propone al pubblico di Mediaset. In attesa di tornare con i suoi game show, ora c’è Striscia la Notizia e Lo Show dei Record ma i conti non tornano.

La formula del programma in prima serata tutte le domenica fino al 10 aprile su Canale 5, è quella collaudata. Una serie di tentativi, alcuni bizzarri e altri molti adrenalinici, per entrare nel libro dei Guinness. Come quello nell’ultima puntata, quando lo stuntman Maurizio Zavatta ha provato ad attraversare un cavo d’acciaio lungo 20 metri e posto a 10 metri di altezza con le mani legate dietro la schiena. Ce l’ha fatta, centrando il record, ma è anche caduto battendo violentemente la spalla, senza però gravi conseguenze.

Emozioni che però non hanno pagato perché i dati degli ascolti tv sono chiari: su Rai1 la fiction Noi ha totalizzato 3.315.000 spettatori pari al 15.3% di share. Invece su Canale 5 Lo Show dei Record ha messo insieme 2.860.000 spettatori pari al 14.9% di share.

Gerry Scotti, arriva un’altra pesante scoppola: ecco gli altri dati della domenica in tv

In prima serata bene su Rai3 Che Tempo che Fa che nella prima parte è stato seguito da 2.668.000 spettatori pari ad uno share dell’11%. Su La7 Non è l’Arena ha ottenuto il 5% con 861.000 spettatori mentre su Tv8 boom per la replica del il Gran Premio di Formula 1 d’Arabia Saudita: 2.389.000 spettatori (10.5%.

Analizzando i dati, nell’Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto il 17% con 4.133.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint una media di 3.447.000 spettatori per uno share del 14.2%. Nel Preserale invece su Rai1 L’Eredità 4.117.000 spettatori (21.1%) e su Canale 5 Avanti un Altro! 3.032.000 (il 16%).

Infine nel Daytime Pomeriggio Domenica In su Rai1 è stata vista da 2.857.000 spettatori (19.6%) nella prima parte e 2.485.000 spettatori (19.5%) nella seconda. Da Noi… A Ruota Libera ha ottenuto il 15.5% con 2.128.000 spettatori. Invece su Canale 5 Beautiful ha totalizzato 2.037.000 spettatori con il 13.4%, Scene da un Matrimonio con Anna Tatangelo 1.595.000 e Verissimo 2.281.000 (18%) nel programma e 2.086.000 (14.9%) nei Giri di Valzer.