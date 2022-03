Antonio Zequila e quel dramma legato alla morte del padre: ne soffre da anni

Antonio Zequila e quel dramma legato alla scomparsa del padre che ha commosso tutti.

Antonio Zequila dopo 17 anni è tornato in Honduras. Allora era la terza edizione del programma e la vincitrice fu Lory Del Santo che, proprio come l’attore di Atrani (Salerno), ha deciso di riprovarci insieme al suo fidanzato.

L’Isola dei Famosi 2003 passò alla storia perché fu la prima edizione del reality vinta da una donna. Si ritirarono dal gioco ben tre concorrenti, tutti e tre uomini, e vi furono diversi episodi che sarebbe impossibile riassumere in breve in questo articolo. Perciò torniamo a parlare di Antonio Zequila che sta vivendo da protagonista questo ritorno sull’isola. L’ultima partecipazione a un reality show – senza contare le apparizioni a Guess My Age e La Pupa e il Secchione (ospite) -, risale al GF Vip 4. Al timone dello show vi era come oggi Alfonso Signorini.

Antonio Zequila nel corso dell’esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia ha lasciato bellissimi ricordi nei cuori del pubblico ed altri meno belli in quelli dei coinquilini. È stato ampiamente criticato dagli ex inquilini e da altri sostenitori di questi sui social per i suoi atteggiamenti definiti “da bullo” nei confronti di alcuni concorrenti come Patrick o Sossio Aruta. Però nel corso di un’intervista ad Alfonso si è lasciato andare in una confessione che ha lasciato tutti senza parole.

Isola dei Famosi 2022, Antonio Zequila e quel dramma legato alla morte del padre: brividi

La concessione dunque risale a qualche anno fa, esattamente al 2020. Zequila venne chiamato da Alfonso Signorini in saletta e fu allora che rivelò il suo dramma segreto. L’attore partenopeo quel giorno era in nomination e alla fine uscì dalla casa più spiata d’Italia perdendo l’occasione di arrivare in finale. Zequila era stato ampiamente criticato dagli ex inquilini a causa dei suoi atteggiamenti ma durante l’intervista con Alfonso Signorini, Antonio Zequila si è lasciato andare a una confessione che ha sorpreso tutti.

“Alfonso Signorini ti ringrazio per questo grande regalo. Mi hai tirato fuori dalla depressione. Ne ho iniziato a soffrire dopo la morte di mio padre lo scorso anno”. Il conduttore ha replicato: “Ci hai fatto ridere e anche emozionare, sei un uomo sagace. Molti ti avevano visto all’Isola, ti avevano visto litigare, ma non avevano conosciuto l’altra parte di Antonio che è venuta fuori nella casa”.