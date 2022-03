Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Dante è spietato: Vittorio finisce nei guai

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore svelano che Dante colpirà ancora una volta Vittorio Conti

Ancora scintille tra Dante e Vittorio Conti: saranno loro due i personaggi al centro della settimana de Il Paradiso delle Signore. Le frizioni diventano evidenti e i telespettatori assisteranno ad un nuovo scontro.

Dal lunedì al venerdì su Rai Uno, Il Paradiso delle Signore continua la sua consueta programmazione con nuove vicende che riguardano il magazzino di Milano. Al centro delle trame ci sarà ancora una volta Dante che è deciso a boicottare Vittorio Conti, con l’aiuto di sua cugina Fiorenza, nella Lotteria del Pesce d’Aprile. Il Romagnoli è fermamente convinto di voler andare avanti col suo pensiero, tranne quando realizza che le sue azioni potrebbero avere conseguenze serie su Beatrice.

Sarà soltanto in questo momento che, stando alle anticipazioni, Dante prenderà una decisione irreversibile sorprendendo tutti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, due coppie al centro: una scoppia

Al centro delle dinamiche delle puntate di questa settimana de Il Paradiso delle Signore, ci saranno ben due coppie. Una di queste è formata da Ludovica e Marcello tra cui si romperà l’idillio e saranno in totale crisi. Destino diverso, invece, per Marco e Stefania. Quest’ultimo racconterà a Flora di essere sentimentalmente diviso tra Gemma e Stefania che, non troppo tempo fa, ha lasciato la redazione dove lavoravano insieme pur di non vederlo. Per quel che riguarda Gemma, invece, tenterà il tutto per tutto pur di salvare l’integrità familiare: una sera organizza una cenetta romantica con Marco con il quale non ci sarà nessun seguito, non tra i due almeno, perché l’uomo correrà a casa di Stefania con cui ci sarà una notte di passione.

Nelle puntate fino a venerdì 1 aprile, inoltre, si assisterà ad un’altra coppia che potrebbe prendere vita a breve. Umberto regalerà degli orecchini meravigliosi a Flora che renderà ambiguo il suo rapporto, visto e considerato che la giovane Ravasi è innamorata del commendatore. Tra i due ci sarà un atterraggio piuttosto brusco, ancor prima che il loro rapporto potesse decollare perché Flora non vorrà più saperne di Umberto: una rottura definitiva che cambierà le sorti della soap opera.