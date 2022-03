Stefano De Martino e Belen come Belusconi: “Hai letto le notizie?”

Stefano De Martino è tornato a parlare della sua presunta relazione sentimentale con la sua ex moglie Belen Rodriguez: ecco perchè ha citato Berlusconi quando nel corso di un’intervista gli hanno chiesto se voleva avere un secondo figlio.

Dopo aver condiviso la stessa canzone allo stesso momento sui social, c’è un altra condivisione che ha fatto sperare ai fan in un ritorno di fiamma fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl si è mostrata in un breve filmato da una camera d’albergo, dove si sente chiaramente la voce dell’ex ballerino di Amici.

Stefano è stato di nuovo ospite della sua amica Mara Venier a Domenica In, dove la conduttrice ha cercato di saperne di più riguardo la veridicità della sua relazione con Belen. De Martino ha cercato di sottrarsi in ogni modo a domande personali, e quindi Mara Venier ha pubblicato una foto di suo figlio Santiago chiedendogli se volesse avere un altro figlio.

Stefano De Martino-Belen come Berlusconi?

De Martino ha risposto molto seriamente alle domande sulla paternità che gli ha rivolto Mara Venier. Da un lato ha spiegato di avere paura di rovinare il rapporto speciale ed esclusivo che ha con il suo primogenito, dall’altra parte ha ammesso che gli piacerebbe davvero avere un secondo figlio, anche se in questo momento non ha alcun piano.

Stefano De Martino ha spiegato che dovrebbe essere suo figlio a giudicare il suo operato, e si è quindi lasciato andare ad una chiosa: “Hai letto le notizie? C’è gente che fa figli anche ad una certa età…“. Il riferimento è a Silvio Berlusconi: il direttore di Novella 2000 ha condiviso i suoi sospetti di una gravidanza di Marta Fascina, ma la notizia è stata smentita.

Il rapporto con il nonno: “Spero di diventare come lui”

Mara Venier ha anche chiesto a Stefano De Martino con chi fosse Santiago in quel momento, ed ha quindi colto l’occasione per salutare anche Belen, spiegando di volerla intervistare. L’ex ballerino ha voluto parlare molto anche di un altro affetto nel corso dell’intervista rilasciata Domenica In, ovvero del forte legame che lo lega a suo nonno.

La trasmissione Bar Stella, in fondo, si tratta di un omaggio proprio a lui ed all’amore che gli ha trasmesso. Non era un uomo di molte parole, però cercava sempre di metterlo in guardia dai pericoli della vita. Il bar che aveva aperto si era trasformato in un luogo in cui lui ed i suoi parenti più giovani trovavano sempre accoglienza.