Alex Belli in un nuovo reality show: ancora una volta l’ex gieffino spiazza tutti

Alex Belli dice ‘Si’ ad un altro reality show: scopriamo insieme dove vedremo prossimamente l’ex gieffino.

Dopo il Grande Fratello Vip 6 non si sono spenti i riflettori su Alex Belli. Difatti l’attore continua a rimbalzare sulle pagine dedicate al gossip così come nei programmi televisivi. L’ultima indiscrezione lo vedrebbe in un nuovo reality show: scopriamo quale.

A lanciare l’indiscrezione bomba su Alex Belli è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Stando a quanto annunciato dall’influencer l’attore potrebbe approdare in un altro seguitissimo reality show: “Spoiler! Alex Belli di cui non sentivamo pararla da 10 minuti sarà a La Pupa e il Secchione Show”.

Ma in che veste l’attore approderà nel programma di Barbara D’Urso? Ebbene, Alex non sarà un nuovo concorrente ma semplicemente siederà accanto a Soleil Sorge come ospite del programma. Ma a La Pupa e il Secchione Show il marito di Delia Duran non incontrerà solo l’amica che l’ha portato a mettere in discussione il suo matrimonio nella casa del GF Vip 6.

Alex Belli, dopo il GF Vip non fa spegnere i riflettori: presto a La Pupa e il Secchione Show?

Alex Belli, come rivelato su Instagram dall’esperta di gossip Deianira Marzano, molto presto potrebbe essere ospite di Barbara D’Urso a La Pupa e il Secchione Show su Italia Uno. L’attore nel seguitissimo reality della Carmelita, oltre ad incontrare Soleil Sorge, avrà l’occasione di rivedere anche l’ex fidanzata Mila Suarez: faranno scintille?

Inoltre proprio di recente, ospite a Casa Chi, l’ex gieffino ha evitato di fare un importante giuramento su un eventuale rifiuto ad altri talent show di Mediaset: “Mi sa che questo giuramento non te lo posso proprio fare per vari motivi“, aveva chiosato l’attore. Insomma, non ci resta che attendere per scoprire se realmente Alex Belli approderà come ospite a La Pupa e il Secchione Show.