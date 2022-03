Un Posto al Sole anticipazioni, terribile caduta dalle scale: Bianca è in pericolo

Bianca Boschi rischia grosso. La figlia di Franco e Angela questa volta si è cacciata nei guai: le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Nuovi colpi di scena lasceranno senza parole gli appassionati di Un Posto al Sole. Al centro dell’attenzione, nei prossimi episodi, troveremo Bianca Boschi. La bambina dopo la partenza di Angela, alla ricerca di più attenzioni, si troverà coinvolta in una pericolosissima challenge.

Un Posto al Sole tornerà lunedì 28 marzo con nuovi episodi colmi di colpi di scena. Come vi anticipavamo al centro dell’attenzione troveremo Bianca. La figlia di Franco e Angela si troverà coinvolta in una challenge che potrebbe rivelarsi sempre più pericolosa. Ma scopriamo cosa sta per succedere.

Il Boschi proporrà a sua figlia di saltare la scuola per qualche giorno così da poter andare via da Napoli assieme a lui. Bianca però rifiuterà l’invito: sono programmate delle lezioni importanti alle quali non può assolutamente mancare. In realtà la bambina non può interrompere la challenge. Difatti è in programma una grande scritta da realizzare sul muro della scuola.

Anticipazioni Un Posto al Sole, terribile caduta dalle scale: Bianca Boschi è in pericolo, bisogna fermarla

Sorpreso dalla risposta ricevuta da Bianca, Franco chiederà a Giulia di intercedere con la piccola. Intanto la figlia del Boschi entro 24 ore, per non interrompere la challenge, dovrà realizzare l’enorme scritta sul muro della scuola e per farlo si procurerà una bomboletta di vernice dalla guardiola di Raffaele.

Ed ecco che a fine lezione Bianca scriverà sul muro: “La scuola è una *****”. Purtroppo per la bambina ci sarà un terribile imprevisto. La Boschi sarà sorpresa da un’insegnante che, nel tentativo di raggiungerla per fermarla, cadrà per le scale. A questo punto Bianca, terrorizzata, scapperà via senza prestare soccorso alla maestra.

Intanto anche a casa Giordano-Bruni i problemi non sono finiti. In vista dell’imminente partenza di Patrizio, Raffaele e Ornella continueranno ad essere ai ferri corti ma ci penserà Viola a mediare. Infine, stando alle anticipazioni, Rossella assisterà ad un momento di grande intesa tra Virginia e Riccardo. Questo ultimo subirà una sfuriata di Ornella. Non ci resta che seguire i prossimi episodi di Un Posto al Sole, in onda su Rai Tre dal 28 marzo all’1 aprile, per scoprire tutti i dettagli sulle vicende degli abitanti di Palazzo Palladini.