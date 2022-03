La Regina Elisabetta lo ha rifatto: tutti a bocca aperta per la sua ultima decisione

Queen Elizabeth lancia il suo detersivo per piatti con aroma di “passeggiate sulle coste”. Si tratta dell’ennesimo prodotto messo sul mercato da Sua Maestà ma peccato che il detergente, con un costo di 14,99 sterline, non è praticamente alla portata di tutti.

Il primo detersivo per piatti acquistabile nei negozi di Sandringham e Buckingham Palace si chiama Sandringham Natural Dish Wash. Il Daily Mail ci rivela alcuni dettagli della confezione: un’elegante bottiglia da 500 ml con il logo della Royal Sandringham Estate e la cui etichetta recita: “Ispirati da una passione condivisa per la protezione del nostro ambiente, abbiamo collaborato con Norfolk Natural Living per creare il nostro detersivo per piatti a soli 10 miglia dalla tenuta, utilizzando i migliori ingredienti botanici”. Il detersivo è bio ma i circa 18 euro che servono per acquistarlo lo rendono non alla portata di tutti.

Come nasce l’idea di un detersivo per piatti Royal

Un detersivo per piatti può apparire agli occhi di molti un prodotto poco royal ma non e così. Secondo indiscrezioni di corte, la regina Elisabetta non ha mai avuto alcun problema a mettere le mani in acqua per lavare e strofinare i piatti. L’esperto reale Harry Mount ha riportato al Telegraph la confidenza fattagli da un insider: “Una volta ero a un pic-nic. Alla fine del pranzo ho sentito qualcuno dire: ‘I piatti li lavo io’. Mi volto e vedo la Regina con i guanti gialli per lavare i piatti”. Un’abitudine confermata anche dal maggiordomo Paul Burrell, che nel podcast The secret, citato da La Stampa, ha dichiarato: “A Sua Maestà piace fare pic-nic, ma anche pulire. Si infila i guanti e quando si trova a Balmoral lava i piatti e la sua dama di compagnia li asciuga. Le piace bagnarsi le mani nel lavandino”. Non è strano che una sovrana come Elisabetta II si occupi di un lavoro casalingo. A Balmoral Sua Maestà si sente libera, può permettersi di lasciare il suo ruolo, le responsabilità e gli impegni che ne derivano fuori dai cancelli.