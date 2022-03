Rischio nucleare, Vito (FI) a iNews24: “È reale, rientra nella dottrina di Mosca e va prevenuto”

"È naturale che purtroppo occorre anche prendere in considerazione tali rischi estremi e come prevenirli", aggiunge.

“Purtroppo il rischio del nucleare è reale, anche se non credo attualmente elevato, ma che rientra pienamente nella dottrina militare di Mosca”. Elio Vito, deputato di Forza Italia e membro della Commissione Difesa alla Camera, a iNews24 interviene sulla decisione della Nato e degli Usa di prepararsi al rischio di incidenti nucleari e biologici russi in Ucraina. “Se non si ferma l’aggressione a Kiev da parte della Russia di Putin, esiste il concreto rischio che l’invasione di Mosca prosegua riguardando altri Paesi”, aggiunge.

Onorevole, l’aumento delle spese militari voluta da Draghi rischia di spaccare la maggioranza. I 5 Stelle non sono d’accordo e anche la Lega pare non essere pienamente in linea con il premier. Qual è la posizione di Forza Italia?

“Innanzitutto occorre ricordare che la decisione di destinare il 2% delle spese militati risale al vertice Nato del 2014 in Galles e fu una scelta condivida dall’Italia. Tale condivisione è stata ribadita da tutti i governi ed i presidenti del Consiglio che si sono succeduti. Per varie ragioni, finora non è stato possibile raggiungere tale obiettivo, che oggi viene confermato. Attualmente l’Italia destina alle spese militari circa l’1,4% ma da tempo si chiede di rivedere i criteri, aggiungendo le spese sostenute per le missioni internazionali all’estero e quelle per la sicurezza cibernetica. Occorre inoltre considerare che gli investimenti e le spese per il settore militare hanno ricadute ed effetti positivi anche in molti campi della vita civile”;

Quali?

“Dai trasporti alle comunicazioni, fino alla sanità. Naturalmente queste spese avranno anche importanti ricadute dal punto di vista occupazionale ed industriale. Forza Italia ha votato con convinzione a favore dell’ordine del giorno per l’aumento delle spese militari fino al 2% ed io stesso, ad inizio legislatura, avevo presentato un documento in take direzione, che purtroppo non venne approvato”;

Secondo l’Anpi, che oggi celebra il 17esimo congresso, l’invio delle armi all’Ucraina avvicina l’Italia al coinvolgimento nella guerra con la Russia. È d’accordo?

“Direi di no. L’Italia fa parte di organizzazioni internazionali, Ue e Nato, secondo i principi costituzionali che prevedono il diritto alla difesa. La decisione di aiutare un Pese aggredito ed invaso militarmente come l’Ucraina, è stata presa da questi organismi internazionali ed approvata da risoluzioni parlamentari. Piuttosto è vero il contrario: se non si ferma l’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia di Putin, esiste il concreto rischio che l’invasione di Mosca prosegua riguardando altri Paesi”.

La Nato e gli Usa si stanno preparando al rischio di incidenti nucleari e biologici russi e valutano di inviare missili antinave all’Ucraina. Quanto è alto il pericolo che Mosca utilizzi armi nucleari?

“Purtroppo si tratta di un rischio reale, anche se non credo attualmente elevato, ma che rientra pienamente nella dottrina militare di Mosca. È naturale che purtroppo occorre anche prendere in considerazione tali rischi estremi e come prevenirli. Tuttavia, è bene ricordare che la Nato è un’alleanza difensiva, non offensiva, che ha assicurato pace, prosperità, libertà e democrazia all’Occidente, Italia compresa”.