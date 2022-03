Il paradiso delle signore anticipazioni, è finita per sempre: l’addio lascia tutti di stucco

Spuntano in rete le anticipazioni sulla nuova puntata de Il Paradiso delle Signore: cosa succederà nei prossimi episodi della soap opera.

In rete sono spuntate nuove anticipazioni riguardanti le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. Ci avviciniamo alla fine della sesta stagione, andiamo quindi a vedere cosa succederà nella soap opera in onda su Rai 1.

Sono spuntate in rete le prime anticipazioni riguardanti le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. Infatti la fiction Rai si avvicina al termine della sesta stagione ed ovviamente non mancheranno i colpi di scena. Infatti vedremo Ludovica e Marcello che saranno in piena crisi. Il motivo è semplicissimo, visto che tra i due non solo c’è una grande differenza di ceto sociale, ma ci sono anche le ingerenze della madre di lei Flavia.

Tutti questi problemi porteranno un nome e cognome, Ferdinando di Torrebruna che ha il volto di Fabio Fulco. Proprio l’attore napoletano, nella sua ultima intervista, ha rilasciato alcune succulenti anticipazioni riguardanti le nuove puntate della serie. Infatti Fulco ha deciso di confessarsi su Vero Magazine. Andiamo quindi a vedere le dichiarazioni dell’attore napoletano sul settimanale specializzato in cronaca rosa.

Il Paradiso delle Signore, Fabio Fulco rivela cosa succederà: tutte le anticipazioni

Fabio Fulco ha quindi rivelato tutti i colpi di scena delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. L’attore napoletano, quindi, sulle pagine di Vero ha affermato: “Credo che le cose non si rovinino mai per colpa di qualcun altro, se questo dovesse succedere vuol dire che c’erano già dei problemi nella coppia“. Inoltre sempre Fulco si è detto pronto a tenere la bocca chiusa, invitando il pubblico a seguire le puntate.

Da anni infatti ad appassionare i telespettatori c’è lo storytelling di Ludovica e Marcello. Nonostante ciò la loro storia d’amore, oramai sembra essere giunta al capolinea proprio per l’arrivo di un nuovo personaggio, ossia Ferdinando di Torrebruna. In merito Fabio Fulco ha affermato sempre sulle pagine di Vero: “Creerà sicuramente un elemento di disturbo. Resta colpito da Ludovica ma, essendo un uomo per bene, nel momento in cui verrà a sapere che Ludovica è fidanzata con Marcello sarà leale e rispettoso“. Appuntamento quindi con le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, con i telespettatori pronti a scoprire come finirà tra Ludovica e Marcello.