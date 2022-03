Diego Maradona, ennesimo omaggio da brividi: che emozione a Napoli. Il campione argentino è sempre nel cuore di tutti

Un omaggio speciale sul territorio campano ha visto partecipare anche il capitano del primo storico scudetto, Giuseppe Bruscolotti. Una statua a lui dedicata ad Acerra, teatro di un’indimenticabile amichevole nel fango.

Il 25 novembre del 2020 il mondo del calcio ha perso il suo genio più grande. Diego Armando Maradona, forse solo con Pelè, ha saputo interpretare questo sport ad un altro livello. Un pianeta tecnico e carismatico inarrivabile per gli altri, uno spettacolo da applausi a scena aperta per tutti i tifosi, che infatti non possono dimenticarlo. Due patrie, l’Argentina e Napoli, sono sempre unite nel ricordo del loro idolo, un vero rivoluzionario con la palla al piede, in grado di incarnare il sentimento di un popolo come nemmeno un capo politico poteva fare. In ordine temporale, l’ultimo omaggio degno di nota per “El Diez” è stato quello realizzato ad Acerra, nei pressi di Napoli, dove è stata inaugurata una statua in suo onore. Era il 1985, quando in un campo pieno di fango, Il Pibe de Oro decise di “sporcarsi” le mani per il bene di un bambino (fondi da raccogliere per la beneficienza) giocando un’amichevole rimasta negli annali. Numeri d’alta scuola su un terreno impraticabile e gente assiepata sulle macchina a bordo campo ad ammirare quell’extra terrestre con la sfera incollata al sinistro.

Ora dopo quasi 40 anni, all’inizio di questa settimana è stata presentata la statua dedicata al campione argentino e al suo gesto di cuore. La beneficienza Diego l’ha sempre fatta, perchè non ha mai dimenticato da dove venisse e quanta strada aveva dovuto fare per emergere. Era l’inverno del 1985, quando il calciatore Pietro Puzone racconta al campione la storia di un bambino malato, il suo concittadino Luca Quarto, che al tempo aveva pochi mesi e doveva essere sottoposto ad una serie di delicati interventi chirurgici in Svizzera per una malformazione. Quell’incontro gli salvò la vita, in tutti i sensi.

Oltre al sindaco di Acerra, alla cerimonia della presentazione della statua, c’era anche Giuseppe Bruscolotti, storico compagno di squadra di Diego al Napoli. E’ stato proprio lui a raccontare ancora una volta questa meravigliosa favola.

“Quando Pietro Puzone, nostro compagno di squadra, ci chiese di aiutare i genitori di un ragazzino che doveva subire un intervento molto delicato agli occhi e non avevano i soldi, Diego disse subito di sì. Anche in quel caso dimostrò di avere un grande cuore“.

Bruscolotti poi aggiunge: “Aveva provato che cosa significava essere poveri, e appena poteva aiutava le persone che avevano di meno. Dava soldi ai camerieri e agli inservienti, ma questo non era niente. Le opere di bene che ha fatto sono stante tante, e molto più consistenti“.

Oggi quello stadio ad Acerra non esiste più, al suo posto c’è un parco comunale dove è stata piazzata l’opera d’arte dedicata al numero 10.