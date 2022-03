Grande Fratello Vip, dramma per ex vincitrice: la figlia neonata positiva al Covid

Periodo difficile per un’ex vincitrice del Grande Fratello Vip: lo sfogo con i fan su Instagram

Ex vincitrice del GF Vip è tornata sui social network dove ha raccontato il difficile momento che ha dovuto attraversare e che tutt’ora non è finito. Mamma da gennaio, la sua piccola ha contratto il Covid.

Non c’è pace per Alessia Macari. L’ex gieffina ed ex Ciociara di Avanti un altro è tornata su Instagram dove ha deciso di sfogarsi con i propri fan. La 28enne italo-irlandese ha raccontato che la figlia Nevaeh, nata a gennaio, ha contratto il Covid-19. Per la Macari questa è solo una delle tante difficoltà che in questi mesi è chiamata ad affrontare.

Già al momento del parto la soubrette ha scoperto che era positiva al Covid e, per questo motivo, i medici l’hanno tenuta lontana da Nevaeh nei primi giorni dopo la sua nascita. Come lei anche suo marito Oliver Kragl risultò positivo al virus. Questa volta invece, a distanza di due mesi, ad averlo contratto è stata proprio Nevaeh.

Fortunatamente per la piccola i sintomi sarebbero quasi inesistenti. Come ha spiegato l’ex Ciociara, la bambina non ha avuto febbre ma solo un po’ di raffreddore e inappetenza. Infine Alessia ha tenuto a precisare che Nevaeh in questi giorni ha ripreso a mangiare e a riposare più serenamente.

L’ex vincitrice del GF Vip racconta come sono le sue giornate con la piccola Nevaeh:”Alla ricerca di continue attenzioni”

Il Covid ha costretto Alessia Macari a rimandare le vaccinazioni per la sua piccola. Su Instagram l’ex gieffina ha detto: “Dovevamo iniziarle questo mese ma dato che ha avuto il Covid, dobbiamo aspettare un altro po’. Menomale! Ho avuto un po’ di ansia per le vaccinazioni”. Tra i fan c’è chi le ha chiesto se Nevaeh dorme durante il pomeriggio e a tal proposito la soubrette ha confessato di essere piuttosto stanca: “Nevaeh non dorme molto durante il giorno. Al massimo 20 minuti”.

La piccola richiede continuamente attenzioni da parte di Alessia: “La devo sempre abbracciare e stare alzata. Se mi siedo impazzisce“. Infine l’ex vincitrice del GF Vip ha aggiunto: “Nevaeh a mezzanotte si addormenta per svegliarsi alle 6:30. Dopo la poppata si riaddormenta e alle 10:30-11:45 si sveglia che vuole mangiare di nuovo. Da quel momento inizia la mia giornata”.