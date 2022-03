Caro bollette: cosa contiene il decreto che il Cdm varerà domani

Il Governo si prepara ad approvare il decreto taglia-prezzi per far fronte al caro bollette e dei carburanti. Domani, venerdì 18 marzo, dopo tante riunioni sia tecniche sia politiche, il nuovo intervento andrà sul tavolo del Consiglio dei ministri per vararlo.

Il Governo interverrà per mitigare la corsa dei prezzi energetici che sono aumentati ulteriormente a causa della guerra tra la Russia e l’Ucraina. Il provvedimento, come annunciato dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ieri, mercoledì 16 marzo al Senato, conterrà il taglio alle accise che gravano sulla benzina e sul gasolio.

Compensare riduzione delle accise con l’Iva

Per la precisione si pensa a un’accisa mobile per contenere l’impatto dei carburanti sui consumatori finali, si stima di 10-15 euro al litro. L’intervento previsto è quello illustrato ieri dal ministro Cingolani, che ha spiegato anche che la riduzione delle accise verrà compensata con l’Iva: “Siccome c’è stato un maggior gettito Iva, dovuto al fatto che la base è aumentata, tale maggior gettito potrebbe essere utilizzato per ridurre l’accisa corrispondentemente e avere una diminuzione di prezzo alla pompa. Sappiamo benissime che operare sui carburanti da trazione è molto complesso. In questi giorni avete visto che siamo intorno a 2,30 euro al litro, mentre a dicembre 2021 eravamo intorno a 1,70 euro. Questo è il combinato di una questione di mercato (il prezzo del barile) di un po’ di carenza di diesel e del costo in crescendo – veramente un po’ esagerato a questo punto – del gas e dell’energia che serve ai processi industriali”.

Castelli: “Ipotesi concreta per ridurre le accise”

La viceministra dell’Economia Laura Castelli conferma la direzione del Governo: “È un’ipotesi concreta per ridurre le accise su carburanti e combustibili per uso civile. Si tratta di un’operazione straordinaria, che si richiama ad un meccanismo previsto per la crisi del 2007, utile per contenere l’impatto dell’aumento del costo dei carburanti sui consumatori finali. In sostanza, il maggior gettito Iva dovuto all’aumento della base imponibile verrebbe utilizzato per ridurre l’accisa corrispondente e avere, quindi, una diminuzione del prezzo finale”.

Trancassini a iNews24: “Cingolani non indica la rotta”

“Cingolani ha lanciato questa ipotesi senza entrare nel merito e ciò dà un po’ la dimensione del problema. In Senato si è limitato a descrivere la situazione ma non ha indicato una rotta, come invece hanno già fatto altri Paesi, adottando correttivi e prendendo decisioni. Dal punto di vista della crisi energetica, delle imprese, delle pensioni e anche delle grandi opere, la situazione è drammatica. Siamo di fronte a un’emergenza enorme e un ministro in questa situazione non può lanciare ipotesi, ma deve indicare la rotta”, così ai nostri microfoni il deputato Paolo Trancassini di Fratelli d’Italia.