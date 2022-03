Caro benzina, il piano del ministro Cingolani: “Accisa mobile su benzina e gasolio”

Un’accisa mobile per contenere l’impatto dei carburanti sui consumatori finali, si stima di 10-15 euro al litro. È questa l’ipotesi al vaglio del Governo per contenere l’aumento dei prezzi della benzina, come ha fatto sapere Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica riferendo al Senato questa mattina.

“C’è un problema di un incremento dei costi del Brent” e un problema del costo del gas e dell’energia che serve nelle raffinerie a trasformare, “che impatta sul costo finale”, ha spiegato il ministro sul costo dei carburanti da autotrazione da inizio anno.

Cingolani ha aggiunto anche che c’è “una diminuzione della disponibilità del diesel”, mentre non c’è alcun problema per quanto riguarda la benzina.

Compensare riduzione delle accise con l’Iva

“Siccome c’è stato un maggior gettito Iva, dovuto al fatto che la base è aumentata, tale maggior gettito potrebbe essere utilizzato per ridurre l’accisa corrispondentemente e avere una diminuzione di prezzo alla pompa. Sappiamo benissime che operare sui carburanti da trazione è molto complesso. In questi giorni avete visto che siamo intorno a 2,30 euro al litro, mentre a dicembre 2021 eravamo intorno a 1,70 euro. Questo è il combinato di una questione di mercato (il prezzo del barile) di un po’ di carenza di diesel e del costo in crescendo – veramente un po’ esagerato a questo punto – del gas e dell’energia che serve ai processi industriali”.

Il gas russo costa un miliardo al giorno

Il ministro Cingolani ha anche rassicurato sul fatto che nel breve periodo non ci sono elementi di preoccupazione, anche se dovessero interrompersi le forniture di gas della Russia. Potrebbero verificarsi problemi nel medio lungo periodo, ovvero dal prossimo inverno. Ad oggi, il flusso di gas dalla Russia, spiega, “è il più alto registrato in tempi recenti, la fornitura è costante in tutta Europa, anzi si è sollevata una riflessione sul fatto che l’Europa sta continuando ad acquistare il gas e questo porta a pagamenti di circa un miliardo di euro al giorno che in un momento di guerra ha implicazioni che vanno oltre il settore energetico: noi, Europa, stiamo comprando gas pagando circa un miliardo al giorno. Una riflessione importante in questo momento”. Ma il Governo, ha assicurato il ministro, ha già avviato contromosse per sostituire il gas russo.