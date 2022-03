Taglio delle accise e rateizzazione delle bollette: le misure del decreto tagliaprezzi

Il Governo è al lavoro per studiare le misure da mettere insieme per arginare l’aumento dei prezzi dei carburanti e delle bollette. Entro questa settimana dovrebbe arrivare il decreto tagliaprezzi, come ha spiegato il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli: “Stiamo valutando il taglio delle accise che non è differibile a mio avviso, così come bisogna valutare altre tipologie di intervento non soltanto a livello nazionale ma anche europeo”. Il pacchetto di misure potrebbe arrivare già giovedì in Consiglio dei ministri.

Le misure in ballo

“Fare in fretta”: questa la raccomandazione del premier Mario Draghi ieri, a Palazzo Chigi, durante la riunione con i ministri dell’Economia e della Transizione ecologica. Si va dalla possibilità di rateizzare le bollette al taglio del prezzo della benzina e del diesel usando l’extra gettito Iva sui carburanti di questi ultimi mesi.

L’ipotesi è quella di uno sconto di 0,15 centesimi di euro a litro alla pompa, sia per la benzina che per il gasolio, sulla scia della decisione francese che verrà adottata anche dalla Germania.

Con l’extra gettito Iva però, il taglio dei prezzi si finanzierebbe solo per un mese. Per questa ragione c’è il ballo anche l’ipotesi di puntare sugli extraprofitti delle imprese di alcuni settori interessati, in modo da far scendere i prezzi preservando la finanza pubblica. Il Governo sta cercando di non effettuare scostamenti di bilancio, cosa che invece stano proponendo i partiti.