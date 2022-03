Ucraina, giornalista Gb ferito da schegge: è in terapia intensiva

Un giornalista britannico è rimasto gravemente ferito in Ucraina durante una attacco dell’esercito russo. Il reporter lavora per l’emittente americana Fox News, come riporta il suo tesserino. Al momento non si conosce il suo nome. Ha subito fratture da schegge a entrambe le gambe.

A dare la notizia, che arriva all’indomani dell’uccisione del reporter e regista statunitense Brent Renaud, la procuratrice generale dell’Ucraina Irina Venediktova sulla sua pagina Facebook. Il giornalista al momento è ricoverato in terapia intensiva.

La procuratrice ritorna sulla No-fly zone

“Intendo sottolineare, in particolare, quei crimini di guerra le sui vittime sono diventate cittadini dei nostri Stati partner. Capisco che la richiesta è delicata, ma conto sul fatto che i leader del mondo civilizzato abbiano più possibilità di osare prendere la decisione di chiudere il cielo”, scrive la procuratrice in riferimento alla No-fly zone finora esclusa dalla Nato.

Venediktova sottolinea che “Quest’uomo non si trovava in una struttura militare che i funzionari russi prendono costantemente di mura. È stato gravemente ferito pur non trovandosi presso una struttura militare. Il crimine accaduto l’abbiamo segnalato nell’apposito registro”.