Achille Lauro è finito nuovamente nel mirino delle critiche. Questa volta a sparare a zero sul cantautore romano è stata una leggenda del Festival di Sanremo.

Non è una novità, Achille Lauro è abituato alle critiche. È dall’esordio sul palco dell’Ariston che il cantautore di origini romane è stato preso di mira da giornalisti, colleghi e conduttori.

Inizialmente a far storcere il naso a molti fu il testo della canzone che portò alla 69esima edizione di Sanremo: Rolls Royce. Una risposta a tutti gli haters è arrivata l’anno successivo, stesso posto, con il brano Me ne frego. Il pubblico lo ha eletto come miglior artista anche se è mancata la vittoria finale. Non contento, avendo il DNA del vincente, torna sul palco dell’Ariston anche per la 72esima edizione con il brano Domenica, accompagnato dall’Harlem Gospel Choir. Anche questa canzone riscuoterà un successo, per molti, inaspettato. Ha vinto con “Stripper” la prima edizione di “Una Voce per San Marino” e parteciperà come rappresentante della Repubblica del Titano all’Eurovision Song Contest, in programma dal 10 al 14 maggio a Torino. Lo ha scelto una giuria guidata da Mogol nella serata finale. Tutto questo successo però ha fatto risalire alla ribalta tutti coloro che non credono che il mestiere del cantante non faccia per lui. Tra questi spunta il nome di Donatella Rettore.

“Non è un cantante, può fare film”. Achille Lauro criticato da una leggenda di Sanremo

Donatella Rettore si racconta senza filtri in una nuova intervista al Messaggero. Nel corso della chiacchierata con Mattia Marzi, l’artista veronese ha avuto l’occasione di parlare di molti dei suoi ex colleghi di Sanremo 2022. Tra i tanti ad essere criticati, il futuro rappresentante della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest. Achille Lauro ha fatto della sua immagine un elemento fondamentale del suo personaggio.

Dai tacchi al trucco pesante, passando per i vestiti eccentrici e stravaganti, ogni performance dell’artista romano è ormai diventata un’occasione di far parlare di sé. Di Lauro, Rettore ha detto: “Ogni stagione ha i suoi frutti. Nel caso di Lauro, peggiori. Achille Lauro non lo reputo neppure un cantautore: può fare film, quadri in cui si trafigge”.