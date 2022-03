Telefonata Macron-Scholz-Putin: perché secondo il presidente francese Mosca mente

Il presidente russo Vladimir Putin non ha alcuna intenzione di porre fine alla guerra in Ucraina. È quanto emerso, stando a fonti dell’Eliseo, dalla telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Lo aveva già annunciato in precedenza il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi: “Putin non vuole la pace”.

Putin accusa l’Ucraina di violare “il diritto umanitario”, mentre Macron ritiene che si tratti di “menzogne russe”. La telefonata tra i tre leader è durata circa un’ora e mezza e prima il premier francese aveva avuto un colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “Non è una mediazione – ha affermato l’Eliseo – Chiediamo conto a Putin dei suoi atti e facciamo il possibile per arrivare a un cessate il fuoco che possa alleviare la sofferenza delle popolazioni civili”.

Le richieste di Germania e Francia

Durante la telefonata con Putin, Scholz e Macron hanno chiesto “un cessate il fuoco immediato” e di “fermare l’assedio a Mariupol” dove la situazione è “umanamente insostenibile”. Lo riferisce l’Eliseo aggiungendo che le accuse di Putin di “flagranti violazioni” del diritto umano da parte dell’esercito ucraino sono “bugie”.

Putin “non ha dato alcun segnale della volontà di sospendere la guerra. Noi ne traiamo una conseguenza: Putin dovrà prendere atto di sanzioni ancora più pesanti rispetto alle attuali”.

Perché la Francia precisa che non è una mediazione

Quella di Macron non è una mediazione perché la Francia è dalla parte dell’Ucraina come tutta l’Unione europea. La posizione dell’Eliseo è differente da quella della Turchia, che pur avendo un ruolo importante nelle trattative, “non ha deciso sanzioni contro la Russia, noi sì”, ha precisato l’Eliseo, che ha ricordato anche che il presidente francese agisce in coordinamento con i partner europei e il vertice di Versailles ha confermato l’intesa tra Parigi e Roma. Francia e Germania hanno anche una storia negoziale sull’Ucraina nell’ambito del formato Normandia, che portò agli accordi di Minsk.

“A mano a mano che Putin alzerà il livello dello scontro, noi alzeremo il livello delle sanzioni, come quelle che sono state adottate in passato contro la Corea del Nord o l’Iran”, spiega l’Eliseo. “Il peggio è sempre possibile. Intendiamo per peggio l’uso di armi illecite”, come quelle chimiche o biologiche. Le prove raccolte su eventuali crimini di guerra verranno sottoposte alla giustizia internazionale.