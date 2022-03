Roma, le storie delle rifugiate ucraine: “Non sapevamo cosa fare o dove andare”

Missili contro aeroporti, bambini spaventati, fughe notturne, familiari rimasti in patria e viaggi della speranza per scappare dalla guerra in Ucraina. Sono alcune delle testimonianze che iNews24 ha raccolto al Camping Village Roma Capitol (parte del gruppo Baia Holiday), struttura di Ostia che, in collaborazione con il X Municipio di Roma, ha messo a disposizione dei bungalow per accogliere i rifugiati ucraini. E la solidarietà è arrivata anche da alcune famiglie italiane. Servizio di Angelo Andrea Vegliante