Milly Carlucci, cattive notizie: non è andata come previsto, scoppia la polemica

Milly Carlucci avrà avuto un duro risveglio la mattina del 12 marzo: la presentatrice, infatti, ha dovuto fare i conti con numerosissime polemiche che sono arrivate dopo la puntata de Il cantante mascherato della sera prima.

Il cantante mascherato, nella serata dell’11 marzo, è stato ancora una volta il programma che ha vinto alla gara degli ascolti. Ha avuto 2,9 milioni di telespettatori ed il 16,4% di share, che sarebbero dei dati ottimi. Vedendo però le precedenti puntate del programma, non si può notare una flessione nel numero di spettatori.

Forse dietro questo riscontro tiepido del pubblico c’è anche la polemica che si è sollevata quando Pesce Rosso è stato eliminato. Tanti ammiratori del programma e di Milly Carlucci hanno gridato allo scandalo. Possibile che questa eliminazione sia stata pilotata per lasciare andare via l’artista, proprio come successo con Al Bano a Ballando con le Stelle?

Milly Carlucci, la batosta non è solo per lei

Dietro la maschera di Pesce Rosso c’era Vladimir Luxuria, che fra una settimana inizierà l’esperienza di opinionista ne La pupa ed il secchione. Non avrebbe dunque avuto tempo di dedicarsi in contemporanea anche a Il cantante mascherato. L’eliminazione ha stupito anche Caterina Balivo, che ha rilevato come Pesce Rosso fosse il preferito sui social.

Se dunque lo show di Rai 1 è passato dai 3,5 milioni di spettatori dell’11 febbraio ai 2,9 dell’11 marzo, anche in casa Mediaset arrivano delle batoste dai dati degli ascolti. La serie Tv di Canale 5 Più forti del destino perde quasi il 12% di spettatori dalla prima puntata, scendendo pericolosamente da 2,7 a 2,4 milioni di spettatori.

Molti italiani non guardano più la Tv dopo cena? I dati

Sul Nove, Fratelli di Crozza porta a casa un altro ottimo risultato negli ascolti che sfida le principali reti del nostro paese. Ben 1,3 milioni di italiani hanno seguito lo spettacolo dell’amato comico, poco meno del numero di persone che si sono sintonizzate su Rete 4 per seguire la puntata di Quarto Grado ed approfondire i più importanti fatti di cronaca.

Guardando ai dati degli ascolti sembra di poter vedere una tendenza piuttosto insolita: il maggior numero di spettatori si concentra nel pre-serale, sintomo che forse agli italiani piace guardare la Tv mentre sta cenando. L’eredità ed I soliti ignoti nella giornata dell’11 marzo hanno sfiorato 5 milioni di spettatori, risultato quasi impossibile nel serale.

Ecco il momento in cui Pesce Rosso ha tolto la maschera a Il cantante mascherato: