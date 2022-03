DOC – Nelle tue mani, ci sarà la terza stagione? Colpo di scena servito. Siamo vicini al gran finale, ma il pubblico della serie tv aspetta una risposta

Ancora una volta ci siamo, perché le scene sono sempre le stesse. Quando una serie tv amata dal pubblico sta per arrivare al suo finale di stagione, la domanda è sempre la stessa: i nostri eroi torneranno o meno?

Sta per succedere anche con la seconda stagioni di DOC – Nelle tue mani che giovedì 17 marzo celebrerà le sue due ultime puntate. Sollecitato sull’argomento, qualche settimana fa Luca Argentero, che qui veste i panni del dottor Andrea Fanti, aveva anticipato la sua idea. Per dare un senso compiuto alla storia serviva almeno una terza stagione. Ma sarà così?

Una prima risposta è arrivata dall’altra protagonista della serie, Matilde Gioli, che intervistata dal settimanale ‘TelePiù’ ha anticipato come andrà a finire. “Immagino di sì. Presumo ci sarà una nuova stagione”. E ha spiegato che si augura un futuro migliore per Giulia, la dottoressa che interpreta, perché nonostante tutto ha una grande forza interiore ma non possono capitare tutte a lei.

DOC – Nelle tue mani, ci sarà la terza stagione? Ci prepariamo per il gran finale

In attesa di una risposta ufficiale da parte della Rai o della produzione sulla terza stagione di DOC – Nelle tue mani, intanto ci stiamo preparando al gran finale. Ma cosa succederà nei due episodi che segneranno in maniera indelebile la vita del Policlinico e dei suoi protagonisti?

Nel primo episodio del 17 marzo, intitolato ‘Stigma’, il dottor Fanti sta per essere nominato di nuovo primario ma dovrà affrontare una confessione dolorosa davanti a tutti. Quale sarà la reazione di amico, colleghi e collaboratori di fronte alla verità? E quali conseguenze ci saranno per Caruso?

Nell’ultimo episodio, intitolato ‘Mutazioni’, i medici dovranno affrontare una quarantena forzata dopo essere stati contagiati da un batterio multiresistente. Fanti proporrà un’idea rischiosa per uscire ma toccherà a Giulia decidere. Inoltre Agnese e Cecilia dovranno decidere se mettere da parte le loro rivalità per aiutare Andrea contro Caruso. Ce la faranno?