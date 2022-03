Meteo, Italia polare per la Festa della Donna: ritorna la neve. Soffiano ancora i venti freddi dall’Est, molte regioni nella morsa del freddo

Ce la immaginavamo diversa, questa Festa della Donna. E invece tra preoccupazioni generali per i venti di guerra che soffiano ad Est e locali per lo sciopero generale dei mezzi di trasporto in tutta Italia, sarà dura. Ancora di più per il meteo.

Perché la settimana si è aperta con condizioni di instabilità generale che continueranno ancora almeno un paio di giorni su tutto il Paese. Tutto questo significa prepararsi ad una giornata decisamente fredda, a tratti anche gelata, senza grandi possibilità di schiarite e miglioramenti.

E mentre al Nord le condizioni saranno in generale stabili anche se con temperature per lo più fredde, al Centro e al Sud dovremo preparare ombrelli e catene. Sono attese infatti nevicate anche a bassa quota e temperatura che arriveranno decisamente sotto quota zero in diverse città italiane.

Meteo, neve fino alle zone collinari e sulle pianure: ecco le regioni più a rischio

Al Nord le previsioni meteo per oggi, 8 marzo, indicano locali precipitazioni su Alpi centro-occidentali e Liguria con neve anche a bassa quota. Nubi sparse e schiarite altrove, con cieli sereni e soleggiati sulle regioni dell’Est. Migliorerà in serata su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Quanto alle temperature nelle principali città, attesi da 1° a 6° a Torino e da 1° e 8° a Milano.

Per il Centro e in Sardegna, piogge sparse durante la giornata su Abruzzo e Molise, con possibili fiocchi di neve anche a quote molto basse e fino alla pianura in serata. Più soleggiate invece le altre regioni che però saranno sferzate da venti freddi in arrivo dalla Russia. Temperature minime e massime in diminuzione. Saranno comprese tra 1° e 8° a Firenze, tra 1° e 10° a Roma. Ma a Perugia le minime potranno scendere anche a -3°.

Infine al Sud e in Sicilia, tempo perturbato in Puglia, Basilicata, Calabria oltre che Sicilia settentrionale, con nuvole e piogge in qualche caso abbondanti. Neve a bassa quota, fino a 200-400 metri, temperature minime e massime in diminuzione. Valori compresi tra 2° e 9° a Napoli, tra i 7° e i 12° a Palermo.