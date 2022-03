Bonus revisione auto 2022, cattive notizie per gli italiani: che mazzata! Tutti i consumatori costretti ad aspettare tempi migliori

Non è un periodo facile per chi usa la macchina tutti i giorni o comunque spesso. Il prezzo della benzina aumenta di settimana in settimane e presto la verde arriverà a 2 euro ma non è l’unica cattiva notizia per gli italiani.

C’era grande attesa infatti per il bonus revisione auto 2022 che doveva andare a compensare parzialmente le spese degli italiani. Ma per ora è un’attesa vana perché la partenza delle richieste che doveva partire il 1° marzo è stata spostata almeno a maggio. Ufficialmente è per permettere a chi ha fatto la revisione nel 2021 di aderire, ma intanto è una mazzata.

Chi ha effettuato la revisione dal 1° novembre al 31 dicembre 2021 ha tempo quindi fino al 30 aprile 2022 per fare richiesta. Invece chi l’ha fatta nel 2022 potrà inserire la sua domanda sulla piattaforma da maggio. Per tutti, l’indennizzo sarà pari a 9,95 euro per compensare l’aumento delle tariffe per la revisione dei veicoli a motore e rimorchi, salita da 66,88 a 78,75 euro.

Bonus revisione auto 2022, come funziona la domanda da presentare

Come fare per presentare la domanda e chi può avanzare la richiesta per ottenere il rimborso? Gli automobilisti interessati dovranno accedere alla piattaforma in tre modi: con l’identità digitale Spid, con la Carta d’identità elettronica (Cie) oppure con la Cns, la Carta nazionale dei servizi.

Nella domanda bisogna riportare il numero di targa del veicolo sottoposto alla revisione, che dev’essere intestato al richiedente il rimborso o alla società (nel caso il richiedente sua incaricato dalla società stessa). Ma anche il codice IBAN per l’accredito del rimborso, il cognome e nome dell’intestatario o cointestatario del conto corrente, la data della revisione. Infine l’indirizzo email per eventuali comunicazioni connesse all’erogazione del rimborso.

La piattaforma provvederà a rilasciare, nell’area riservata a ciascun beneficiario registrato, un numero di pratica da conservare nel caso fosse necessaria assistenza. Il rimborso arriverà direttamente sul conto corrente indicato dal cittadino. Però almeno per il momento è tutto fermo per permettere ad un maggio target possibile di aderire.