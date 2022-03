Amazon Prime Video, novità stupefacente per tutti i clienti: ora è ufficiale. Per questo mese di marzo si aggiungono film e serie tv

Come avviene spesso la piattaforma streaming ha arricchito il proprio catalogo con ultimi arrivi di grande interesse. Vediamo insieme quali sono i titoli a disposizione.

Le piattaforme di streaming online stanno sostituendo quasi interamente il cinema in sala. Un processo che aveva visto i propri albori già qualche anno fa è definitivamente esploso con lo scoppio della pandemia. Neflix e lo stesso Amazon Prime sono ormai dei punti di riferimento insostituibili dell’entertainment internazionale. I clienti del colosso di Jeff Bezos hanno potuto godere di vari contenuti esclusivi in questi mesi. Dal punto di vista sportivo sta andando molto bene la trasmissione delle migliori gare di Champions League, con una qualità dell’immagine superiore a quella di Dazn. Per quanto concerne film e serie tv, il catalogo è in continuo aggiornamento e fornirà anche a marzo degli spunti davvero interessanti.

Amazon Prime Video, nuovi film e serie tv per il mese di marzo: la lista completa

Lo scorso mese il protagonista indiscusso è stato LOL: Chi ride è fuori, con la seconda stagione. Il format ispirato all’equivalente giapponese Hitoshi Matsumoto Presents Documental, ha visto 10 comici sfidarsi in una gara all’ultima risata. Alla conduzione si sono cimentati Fedez e Frank Matano (presente anche il primo anno). Come special guest, Lillo Petrolo, vero idolo della stagione d’esordio. Gli ascolti come al solito sono da record. Basti sottolineare che nel 2021 è stato il programma più visto dell’intera piattaforma (con record di ascolti nell’intera storia di Prime Video).

A marzo, entrando nello specifico, avremo altri titoli da gustare con molta attenzione, sia per quanto riguarda le serie che i film. Tra le prime in rampa di lancio troviamo:

The Boys Presents: Diabolical, uno spin off di The Boys e Star Trek: Picar, la seconda stagione, a partire dal 4 marzo. Dall’11 invece arriva il secondo anno di Upload. Mentre il 14 marzo è il momento di MotoGP Unlimited, docuserie sul Motomondiale.

Per i film la lista è più breve e prevede dal 18 marzo il solo lancio di Acque Profonde. Ovviamente come sempre accade gli aggiornamenti sono in corso d’opera e a breve potrebbero aggiungersi alti titoli al catalogo.