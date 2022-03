Lavorare su OnlyFans: la storia di Elena

Elena è una ragazza di Roma che da diverso tempo crea contenuti su OnlyFans. Insieme a lei, abbiamo scoperto cos'è il Sex Work, e come questa piattaforma incida nel contesto generale, quanto tempo ed energie richieda per generare profitto, ma anche per sottolineare i rischi legali e le lotte culturali da sdoganare: "Lo considero a tutti gli effetti come un lavoro, ma purtroppo influenza tantissimo il futuro: se volessi decidere di intraprendere un'altra professione, aver svolto un lavoro sessuale avrà un peso sulle mie scelte". Servizio di Angelo Andrea Vegliante