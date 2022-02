Un Posto al Sole, incidente e ricovero in ospedale per uno dei protagonisti: le sue condizioni

Infortunio per uno dei protagonisti della soap opera ambientata sulla collina partenopea di Posillipo. Le sue condizioni.

Francesco Paolantoni in seguito a un infortunio riportato lo scorso 19 febbraio, è ricoverato presso all’Ospedale CTO di Napoli.

Il comico napoletano, conosciuto ai più per la sua partecipazione a Un Posto al Sole, una delle soap-opera più amate dagli italiani, attraverso il suo profilo Instagram ha spiegato ai fan cos’è successo. Ha subito un piccolo incidente a seguito del quale si è dovuto sottoporre ad alcuni accertamenti, oltre che ad alcuni giorni di osservazione. I medici stanno valutando le sue condizioni dal momento che l’attore ha subito la frattura di tibia, perone e malleolo.

Su Instagram il maestro Paolantoni ha tra l’altro pubblicato un video in cui si trova in ambulanza. Il motivo? Molto probabilmente per essere trasportato probabilmente in un’altra struttura.

Infortunio per Francesco Paolantoni, protagonista di Un Posto al Sole e STEP

Francesco Paolantoni sul suo profilo Instagram ha annunciato: “Ma se uno si frattura, tibia, perone e malleolo in un colpo solo, è uno buono?”. Ironia a cui segue la spiegazione. Infatti il comico ha spiegato che si tratta di una frattura scomposta, per la quale dovrà portare un gesso alla gamba. In un video successivo ci ha tenuto a precisare che la sua partecipazione a Stasera Tutto è Possibile, programma condotto da Stefano De Martino e che nel cast oltre a Paolantoni vi è Biagio Izzo, non è compressa: “Volevo rassicurare quelli che pensano che io non possa fare la stanza inclinata, con le ossa rotte, giustamente, che il programma è registrato, e se no come la facevo la stanza inclinata? Con tutte le ossa già rotte? Eh no, è tutto già registrato”.

Oltre che per Un Posto al Sole e tanti altri film, il maestro Paolantoni è conosciuto dal pubblico perché nel cast del noto programma di Rai2, STEP, in onda ogni martedì sera in prima serata. Con lui, tra gli ospiti fissi, vi è anche Biagio Izzo. Nelle prossime sei puntate, dunque, il comico napoletano ci sarà perché si tratta di registrazioni.