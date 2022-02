Roma, sit-in a Termini in difesa dei senza tetto: “No all’acqua per terra”

In base a quanto raccontano i volontari, ogni giorno da novembre 2021 la società Grandi Stazioni sta gettando acqua per terra all'esterno della stazione Termini di Roma, impedendo così ai clochard di potersi sdraiare e riparare dal freddo. Il 19 febbraio 2022 numerosi attivisti hanno organizzato una protesta per impedire che ciò accadesse di nuovo, ma non è l'unico obiettivo: "Chiediamo che i volontari possano intercettare le persone che stanno dormendo in stazione per dare loro cibo senza essere identificati come pericolosi criminali". Servizio di Angelo Andrea Vegliante.