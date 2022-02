“Lo facevo dopo gli attacchi di panico”: il dramma di una protagonista di Amici 21 – VIDEO

“E’ qualcosa da cui non riesci a guarire del tutto”: racconto choc ad Amici 21. Protagonista lascia insegnante e telespettatori senza parole.

Momento da brividi nel talent show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque. A parlare è stata un’allieva di questa seguitissima edizione: Veronica Peparini quasi in lacrime.

Il daytime odierno di Amici 21 ha riservato forti emozioni al pubblico del seguitissimo talent show di Canale Cinque. Protagonista di questa edizione ha deciso di rivelare a Veronica Peparini la malattia che per tanto tempo l’ha attanagliata: l’anoressia. A parlare senza maschere è stata Alice Del Frate.

La ballerina, ex allieva della Celentano, in lacrime ha spiegato così alla sua insegnante quali sono i motivi che spesso la portano ad essere fragile e insicura. In passato Alice non si accettava per la sua forma fisica. Quando andava a scuola di ballo vedeva le altre muoversi meglio di lei perché più magre.

Alice Del Frate lascia tutti di sasso ad Amici 21: il problemi con l’anoressia

Alice Del Frate ad Amici 21 ha aperto il suo cuore all’insegnante di ballo Veronica Peparini. In lacrime la ragazza ha raccontato di aver sofferto di attacchi di panico: “Non respiravo, ero troppo difficile da gestire. La mia reazione era spaccare gli attrezzi”. Alice non si accettava per la sua forma fisica, ma nonostante ciò si è sempre allenata tanto riuscendo a raggiungere ottimi risultati.

Con la voce rotta dal pianto, la 20enne ha spiegato alla sua insegnante: “Siccome non mi vedevo bene ho iniziato a non mangiare e nel giro di poche settimane sono finita in ospedale“. Alice è stata ricoverata per quattro lunghissimi mesi e ad oggi sente di non essere guarita del tutto. La Peparini commossa ha risposto che ci vuole del tempo. “Adesso sto bene”, ha replicato la ballerina sottolineando che nel giro di tre anni, però, ha dovuto affrontare più ricadute.