Lutto nel mondo del cinema: addio alla protagonista di un’amatissima serie TV

Il mondo del cinema ha avuto un amaro risveglio. All’età di 52 anni è volata in cielo la protagonista di un’amatissima serie TV.

“Sebbene la sua famiglia e i suoi amici sentano profondamente la sua perdita, sappiamo che ovunque andrà, si divertirà come solo lei saprebbe fare”, questo quanto si legge sul profilo Instagram ufficiale dell’attrice e conduttrice.

La conferma del suo decesso è arrivata via social nella giornata di venerdì. Triste giorno per tutti coloro che la conoscevano ma anche per chi ha potuto apprezzare le sue doti artistiche e un lato umano che ben pochi possiedono. “Grazie per tutti i messaggi di affetto e preoccupazione che ci avete inviato – si legge nel messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram. – Se n’è andata sentendosi molto amata e supportata”.

La causa del decesso prematuro non è stata confermata ma l’attrice stava lottando contro un tumore ai polmoni e sui social teneva costantemente aggiornati i suoi followers. Documentava la sua battaglia condividendo foto e video come quello intitolato “Il mio ultimo video”. Questa clip non è l’ultima pubblicata. L’artista ha continuato a pubblicare fotografie e l’ultimo post risale al 18 dicembre.

Lutto nel mondo del cinema: addio a Isabel Torres, protagonista di Veneno

Isabel Torres ha esalato il suo ultimo respiro. Un addio tragico, e in parte inaspettato. All’età di 52 anni ha raggiunto gli altri grandi artisti del cinema che l’hanno preceduta in quest’ultimo viaggio. Il suo volto era associato alla serie TV Veneno tratta dalla storia della showgirl e modella spagnola Cristina Ortiz Rodríguez, una delle prime donne capace di dare visibilità alla comunità trans in Spagna: è riconosciuta come una delle icone LGBT più importanti del suo paese natale.

La Torres così come la Rodríguez, anche se in modo diverso, verrà ricordata per le sue interpretazioni in film e serie TV divenute un cult in tutto il mondo. Ha iniziato la sua carriera nel film drammatico del 1996 Fotos, seguito da apparizioni nei cortometraggi Victima del miedo e Los brazos de Venus. Nel 2020 Isabel ha vinto l’Ondas Award spagnolo per la sua interpretazione di Cristina “La Veneno” Ortiz: la defunta icona transgender e personaggio televisivo della Veneno, una delle serie tv più cliccate della HBO dopo Il Trono di Spade.