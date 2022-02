Anticipazioni Una Vita, l’omicidio viene a galla: Anabel è sconvolta

Ad Acacias le cose non vanno per il verso giusto, le anticipazioni di Una Vita fanno emergere un nuovo omicidio in città

Anabel rimane sconvolta quando ha la conferma di chi è stato a commettere un omicidio: inaspettatamente la Bacigalupe resta di stucco per quanto accaduto. Le anticipazioni di Una Vita non promettono bene.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita fanno sapere che Anabel scoprirà un oscuro segreto di uno dei cittadini di Acacias. Tutto ha inizio dall’ultima puntata di Acacias, quella andata in onda ieri, in cui Aurelio attende di essere solo in casa con Anabel per approfittare di lei e vendicarsi nei confronti di Marcos, ma a salvarla è la domestica, Soledad. Tuttavia, molto presto il pubblico italiano scoprirà che Soledad, in realtà, è dalla parte del Quesada.

Nel frattempo, Anabel e Miguel si lasciano: la loro love story tramonta quando i problemi tra i Quesada e Bacigalupe diventano troppo grandi per essere affrontati dai due giovani e l’avvocato decide di mettere un punto. In città, nel frattempo, arriva Daniela una nuova domestica italiana che lavorerà a casa dei Quesada. A giocare un ruolo importante nel rapporto tra Anabel e Aurelio ci sarà Natalia che metterà in confusione la sua amica circa i suoi sentimenti per far sì che resti sola con il Quesada.

Anticipazioni Una Vita, la vendetta di Aurelio: riuscirà a colpire Marcos?

L’obiettivo di Aurelio è uno: vendicarsi di Marcos allentandolo dalla figlia. Per farlo, con Natalia, costruiscono un piano studiato ad hoc. Intanto che la Quesada cerca di adulare Anabel confessandole l’amore di suo fratello nei suoi confronti, sferra il colpo basso: ammette che Aurelio non aveva nulla a che fare con la morte di Carlos, ma ad uccidere l’uomo in Messico è stato suo padre Marcos. Quella di Natalia non è altro che la verità di come realmente sono andate le cose.

LEGGI ANCHE > > > Mara Venier, la festa è finita: c’è un problema da risolvere

NON PERDERTI > > > Elettra Lamborghini, gaffe terrificante: proclama la Miss Italia sbagliata

Sconvolta, Anabel va da Aurelio a chieder conferma che, ovviamente, arriva senza batter ciglio. Dopo aver ricevuto doppia conferma, ne cerca un’ulteriore proprio dal padre: è veramente stato lui ad uccidere Carlos? A complicare tutto c’è stata la scoperta della Bacigalupe della relazione tra suo padre e Soledad.