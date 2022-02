Terribile lutto a Domenica In: il triste annuncio di Mara Venier in diretta

Un terribile lutto ha colpito tutta la produzione di Domenica In. A dare l’annuncio in diretta ci ha pensato proprio Mara Venier: le sue parole.

Non è partita nel migliore dei modi l’ultima puntata di Domenica In. Infatti Mara Venier ha dovuto dare un triste annuncio nei primi attimi della puntata. Andiamo quindi a vedere cos’è successo in trasmissione.

L’ultima puntata di Domenica In si è aperta con un tristissimo annuncio. Infatti il talk show per la prima volta è andato in onda senza l’amato maestro Stefano Magnanensi. A dare l’annuncio in diretta ci ha pensato come sempre Mara Venier. Infatti la presentatrice si è presa un attimo ad inizio puntata per dare l’annuncio anche al pubblico di casa. Parole che sono uscite difficilmente dalla bocca della conduttrice veneta.

Infatti Zia Mara ha prima tirato un lungo sospiro ed ha poi affermato: “Come avete visto c’è Eliano e la mia band meravigliosa” – ha poi continuato – “Il mio adorato Stefano non c’è perchè purtroppo è stato colpito da un lutto gravissimo questa mattina, ha perso la sua adorata mamma“. Un annuncio che ha gelato sia gli ospiti che il pubblico a casa. Andiamo quindi a vedere le parole della Venier ad inizio puntata.

Domenica In, in onda senza il maestro Stefano Magnanensi: grave lutto

Ci è voluto non poco di coraggio per Mara nel dare l’annuncio dell’assenza di Stefano Magnanensi, visto che la conduttrice è legatissima al maestro. Per questo motivo la Venier ha voluto mandare il suo grande saluto con affetto al maestro della band di Domenica In. Infatti, sempre in diretta, la presentatrice ha affermato: “Ti abbracciamo e ti vogliamo bene, e ti aspettiamo naturalmente“.

Infatti tutto lo staff della storica trasmissione di Rai 1 è oramai come una grande famiglia e quindi non poteva mancare il saluto ad uno dei volti più amati della trasmissione. Nonostante ciò il talk show è poi andato avanti. Mara Venier ha quindi avuto modo di ospitare ed intervistare diversi artisti di Sanremo come Dargen D’Amico, Rkomi, Tananai, Fabrizio Moro e Michele Bravi. Ampio spazio inoltre anche per una delle conduttrice dell’ultima edizione del Festival come Ornella Muti.