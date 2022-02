“Spintonati e sequestrati”, forte paura a Parigi per la coppia di Uomini e Donne

Forte paura nel loro viaggio d’amore per la coppia appena uscita da Uomini e Donne che a Parigi ha avuto attimi di terrore

La coppia appena uscita da Uomini e Donne ed insieme per un romantico viaggio ha vissuto attimi di terrore dopo essersi trovati casualmente in una bolgia. La denuncia è arrivata sui social dei due.

In Francia nel loro primo viaggio insieme, Andrea Nicole e Ciprian Aftim hanno vissuto un vero e proprio incubo. La coppia molto discussa del dating show ha finalmente avuto il finale che meritava e per coronarlo ha scelto, per San Valentino, la città dell’amore: Parigi.

È proprio nella città dell’amore che la coppia ha individuato la meta ideale per godersi del tempo insieme al di fuori delle telecamere del dating show di Maria De Filippi. Tuttavia, quello che doveva essere un viaggio di piacere, si è trasformato in un vero e proprio incubo.

Andrea Nicole e Ciprian vittime di un sequestro: la coppia di Uomini e Donne nel terrore

