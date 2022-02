Royal Family, nuovo caso Covid a Buckingham Palace: ansia per la Regina Elisabetta

Il Covid annota sul suo taccuino una nuova vittima. Ansia a Buckingham Palace.

Il Covid continua a disseminare terrore in tutto il mondo. A tremare dinanzi al propagarsi del virus è anche Buckingham Palace.

Da diverse ore in quel di Londra i riflettori sono puntati sulla regina Elisabetta. Il motivo il seguente. La sovrana qualche giorno fa, precisamente martedì scorso, ha incontrato suo figlio il principe Carlo, risultato positivo al Covid per la seconda volta. Ansia tra i sudditi dopo che da Palazzo non hanno rilasciato dichiarazioni su un eventuale positività o negatività di Sua Maestà.

Il Mirror, citando una fonte vicina alla Regina qualche giorno fa ha scritto: “A Londra crescono i timori in quanto lo staff di corte non rivela se Elisabetta abbia contratto il virus dopo l’incontro con il figlio. La regina è comunque costantemente monitorata e non presenta alcun sintomo”. I sudditi hanno però fatto una precisazione: se la Regina sta bene così come hanno affermato, per quale motivo non rassicurare tutti attraverso una comunicazione ufficiale?

Royal Family, nuova positività al Covid allarma tutti: ansia per la Regina Elisabetta

Inizialmente avevano tirato tutti un sospiro di sollievo: tampone negativo. Oggi però il test ha dato esito positivo disseminando il panico a Buckingham Palace. Dopo il principe Carlo, adesso anche sua moglie Camilla di Cornovaglia è risultata positiva al Covid-19. Lo ha comunicato attraverso una nota Clarence House, spiegando che ora la duchessa è in isolamento e che seguirà tutte le procedure previste dalla normativa. Inoltre Camilla giovedì, dopo che il test aveva rassicurato tutti con la sua negatività, ha preso parte a un evento di cucina a Shepherd Bush, a Londra, durante il quale non ha sempre indossato la mascherina. E adesso?

Leggi anche questo articolo:

Le attenzioni in questo momento sono tutte rivolte a Sua Maestà. Elisabetta II è vaccinata con tre dosi, ma da Buckingham Palace non hanno comunicato se è positiva o negativa al tampone molecolare. Al momento da palazzo hanno scelto la linea della riservatezza e il dubbio di una sua positività potrebbe essere tenuta nascosta.