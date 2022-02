Ritorno al passato per Stefano De Martino, tutto confermato: apoteosi sul web

L’annuncio su Stefano De Martino manda in delirio i suoi fan. Ritorno al passato per il ballerino.

Nelle ultime settimane il nome di Stefano De Martino è tornato in trend perché legato a un presunto ritorno di fiamma con Belen Rodriguez.

Donna da lui amata e sposata il 20 settembre 2013 nell’Abbazia di Santo Spirito. I due si sono poi lasciati nel 2017 e riavvicinati senza ottenere il risultato sperato nel 2019. Adesso i due sono ufficialmente single. Lei è diventata mamma per la seconda volta, in estate è nata Luna Marì, e ha rotto dopo pochi mesi dal parto con Antonino Spinalbese. Delusione e riluttanza nei confronti degli uomini da parte di lei, una ferita profonda che secondo il gossip potrebbe essere curata da Stefano De Martino, il ballerino e conduttore che presto tornerà a condurre Stasera tutto è possibile.

Stefano De Martino: si riparte

Domani martedì 15 febbraio, in prima serata su Rai2 torna il comedy show Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino. Al suo fianco confermati come ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia. Ogni puntata della settima edizione avrà un tema e sarà un susseguirsi di giochi e prove tutte da ridere che intratteranno il pubblico.

Saranno 8 le puntate e la prima avrà come tema la Musica, tanto per rimanere in tema Sanremo. Arriveranno sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli: Cristina D’Avena, Mago Forest, Nathalie Guetta, Stash, Francesco Cicchella e Marta Filippi. Tra i giochi non mancherà il marchio di fabbrica del programma: La Stanza Inclinata, con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi. Torneranno anche altri “classici”, come Segui il labiale, Speed Quiz, Do re mi fa male e Rumori di mimo, a cui si aggiungeranno giochi nuovi.