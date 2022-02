“Mio marito non morirà di tumore”, star di Sanremo 2022 provata in diretta

Dopo Sanremo 2022 tutti gli artisti sono stati impegnati in varie interviste ed ospitate in TV: uno di loro ha fatto una rivelazione importante

A Storie Italiane, dalla fine della settimana sanremese, sono venuti come ospiti vari artisti in gara: oggi, da Eleonora Daniele c’è stata una delle cantanti in gara più apprezzate che ha rivelato qualcosa di assurdo.

Oggi a Storie Italiane, ospite di Eleonora Daniele c’è stata Iva Zanicchi che a Sanremo 2022 si è posizionata 18° con il suo brano Voglio Amarti. Sul palco del Teatro Ariston, l’artista emiliana è sempre stata molto a suo agio riuscendo a scambiare battute con chiunque e collezionando una serie di punti al FantaSanremo.

Tuttavia, non è sempre tutto oro quel che luccica e Iva Zanicchi porta con sé un grosso fardello. Nonostante il sorriso, la voglia di continuare a vivere e lavorare a 82 anni, le difficoltà sono all’ordine del giorno anche per l’artista.

Iva Zanicchi a sorpresa: “Gli avevano dato due mesi di vita”. Il dramma

Con Eleonora Daniele a Storie Italiane, Iva Zanicchi ha ripercorso parte della sua carriera e non solo, perché ha avuto anche modo di parlare della sua vita privata. Dal 1986, la cantante è sposata con Fausto Pinna su cui ha fatto una dolorosa rivelazione: “Nel 2019 gli avevano dato due mesi di vita. Questa bestiaccia si può e si deve sconfiggere! Lui non morirà di tumore, moriremo entrambi di vecchiaia”. Successivamente, con grande forza ed un pizzico di commozione ha dichiarato, rivolgendosi direttamente a lui tramite le telecamere: “Io morirò prima di te perché sono più vecchia!“. Per sdrammatizzare, come suo solito, la Zanicchi ha concluso: “Io e te dobbiamo ancora fare l’amore. Con questa battuta mi alzo e me ne vado”.

In seguito, Iva ha parlato anche del brano portato a Sanremo 2022 svelando un aneddoto: il testo del brano ha subito una piccola modifica. In particolare, come la stessa cantante ha spiegato: “Due frasi erano molto forti, il testo originale recitava Voglio amarti nel sudore e nella carne”.