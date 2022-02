Anticipazioni Uomini e Donne, Maria De FIlippi al limite: in studio arrivano quasi alle mani

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi fanno sapere che in studio si raggiungerà l’apice quando due personaggi finiranno quasi alle mani

Maria De Filippi è arrivata al limite quando, nello studio di Uomini e Donne, due volti noti del dating show arriveranno quasi alle mani. Caos in studio per quanto accaduto: nessuno poteva aspettarselo.

Nel programma in cui l’amore dovrebbe farla da padrone, proprio oggi che è il giorno di San Valentino, due volti del programma finiranno alle mani. A partire dalle 14:45 su Canale 5 andrà in onda la puntata in cui verranno quasi alle mani Armando Incarnato e Biagio di Maro con grande stupore, non solo del pubblico in studio e da casa, ma soprattutto della padrona di casa Maria De Filippi che è arrivata al limite.

In particolare, a scatenare la furia in studio sarà una segnalazione fatta proprio da Armando Incarnato quando Biagio di Maro chiede alla produzione di poter ballare con una dama del parterre su di una canzone cantata da un conterraneo emergente. A questo punto, il cavaliere accuserà Di Maro di utilizzare Uomini e Donne per un tornaconto personale: sponsorizzare la canzone dell’artista emergente. Stando a quanto svelato da Incarnato, lui stesso è stato contattato dal suddetto per far trasmettere la sua canzone, ma il cavaliere avrebbe rifiutato.

La reazione di Biagio sarà furiosa scatenando un confronto infuocato in cui non sono mancate parole roventi. In studio, senza tagli, i due sono arrivati quasi alle mani, ma non è escluso che gli stessi autori decideranno di censurare le scene più forti di questo duro confronto.

Anticipazioni Uomini e Donne, Ida Platano sembra aver trovato l’amore

L’amore, però, trionfa sempre ed Ida Platano ne è testimone. Nella giornata di San Valentino, la dama del Trono Over sembra essersi scrollata di dosso il passato ed è pronta a spiegare le vele verso il futuro insieme ad Alessandro, un cavaliere arrivato ad Uomini e Donne per poter corteggiare il cuore a metà della Platano.

I due saranno insieme in studio per parlare di come procede la loro conoscenza, tra scenate di gelosia e baci appassionati.