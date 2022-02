“Viziati e deboli”, ex GF Vip critico con i ragazzi di Amici 21: la polemica

Un ex concorrente del Grande Fratello VIP, oltre ad essere stato ex naufrago, è stato molto duro nei confronti dei ragazzi di Amici 21

Sui talent show ci sono sempre stati pareri discordanti, ma il dato di fatto è uno: è da Amici ed altri che escono i migliori giovani talenti italiani. Tuttavia, un ex GF Vip è molto duro nei loro confronti.

Alessandro Cecchi Paone è stato molto duro nei confronti dei ragazzi del talent show di Maria De Filippi. In particolare, una fan di Amici 21 ha scritto al giornalista nella sua rubrica di NuovoTV criticando il modo di fare dei ragazzi all’interno della casetta -spesso redarguiti dalla stessa produzione- nonché il fatto che mancano di coraggio, piangendo molto spesso.

L’ex naufrago è d’accordo con la signora che scrive alla sua rubrica ed aggiunge: “Ma la televisione li ignora sempre, preferendo loro belle facce viziate e caratteri debolissimi, allevati da famiglie di poco spessore. L’Italia è piena di ragazzi e ragazze giovanissimi che lavorano e studiano duramente”. Per dar manforte alla sua stessa risposta, Cecchi Paone fa riferimento a tutti coloro che svolgono volontariato sulle ambulanze, nei servizi sociali, nella protezione civile ed ambientale: “Non si lamentano mai. Saranno i protagonisti solidissimi del nostro migliore futuro”.

La risposta di Cecchi Paone inevitabilmente ha sollevato un polverone sulla diversità degli elementi messi a paragone, nonché per le modalità in cui ha deciso di rispondere alle critiche poste dalla signora.

Amici 21, puntata di domenica 13 febbraio: cosa bisogna aspettarsi

Quest’edizione di Amici è senz’altro molto particolare, gli alunni non fanno in tempo a sedersi al loro posto che c’è qualcun altro pronto a fargli le scarpe e coloro che sono entrati all’inizio e sono rimasti fin qui si contano sulle dita di una sola mano. È giusta la scelta della produzione di far sentire i ragazzi sempre sull’attenti? Sicuramente sta portando i suoi frutti: quelli di un costante impegno, chi non è della stessa idea va fuori. Diverso è stato il destino di Mattia, ballerino di latino che ha dovuto abbandonare il talent show in corso d’opera perché infortunato, esattamente come accadde ad Andreas Muller qualche anno fa.

Anche oggi, in studio, ci saranno molte sorprese: Alessandra Celentano avrà trovato il ballerino che fa al caso suo?