Mahmood e Blanco hanno detto no: il rifiuto è a dir poco clamoroso

Dopo la grandissima vittoria al Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco hanno detto no ad una trasmissione: i dettagli dietro al rifiuto.

Mahmood e Blanco sono travolti dai giornalisti dopo il successo al 72esimo Festival di Sanremo. Come di consueto i due vincitori stanno facendo il giro di radio e televisioni per le interviste di rito. Un rifiuto però ha lasciato tutti a bocca aperta: il retroscena.

Una clamorosa indiscrezione lanciata da Dagospia ha colpito i due vincitori di Sanremo: Mahmood e Blanco. In questi giorni i due artisti si stanno godendo le interviste di rito dopo la straordinaria vittoria ottenuta con il brano ‘Brividi’, entrato al top delle hit charts italiane e mondiali. Nonostante il successo, però, i due giovani cantanti hanno deciso di dire di No a due importanti trasmissioni Rai.

La prima volta che i due hanno rifiutato un’intervista è stato lo scorso 9 febbraio, dove erano stati invitati alla trasmissione ‘La Vita in Diretta‘ condotta da Alberto Matano. Infatti i due sono stati intercettati all’aeroporto dalla giornalista Anna Maria Prina, ma sono riusciti a sfuggire alle domande. I due però erano evidentemente stanchi dopo il tour de force degli ultimi giorni. Ma sul portale di Roberto D’Agostino è spuntato anche un altro clamoroso rifiuto, stavolta a ‘Porta a Porta‘ di Bruno Vespa.

Mahmood e Blanco, rifiuto anche a ‘Porta a Porta’: cos’è successo

Dopo la vittoria del Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco avrebbero detto di No ad un’ospitata a Porta a Porta da Bruno Vespa. Un rifiuto a cui i due non hanno voluto dare alcuna spiegazione. Inoltre questo non è l’unico retroscena riportato da Dagospia sui due cantanti. Secondo il portale specializzato i cantanti avrebbero preso un aereo privato per un trasporto lampo dalla Liguria alla Lombardia.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Doc – Nelle tue mani 2 anticipazioni: terribile scoperta di Damiano, ricoverato uno dei protagonisti

LEGGI ANCHE >>> Armando Incarnato, nuova rissa per il cavaliere napoletano: cos’è successo

Il tutto perché i due avevano lasciato lo studio di Domenica In all’Ariston sul tardo pomeriggio per poi volare nel capoluogo lombardo per partecipare al talk show di Fabio Fazio, ‘Che Tempo Che Fa‘. I due hanno infatti fatto le corse per arrivare in studio. Adesso quindi resta da capire chi avrà l’onore di ospitare i due artisti insieme in onda da qui alle prossime settimane. Con l’arrivo dell’Eurovision resterà da capire quando i due saranno nuovamente reperibili.