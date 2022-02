Terremoto in Emilia, due scosse in un’ora: la situazione

Paura e tante telefonate sono arrivate alla protezione civile e alle forze dell’ordine. I cittadini sono scesi in strada spaventati ma al momento non ci sono segnalazioni di danni e feriti.

Due scosse di terremoto a distanza di un’ora si sono verificate in provincia di Reggio Emilia. La seconda è stata più forte della prima. La prima è stata avvertita alle 19.55 con epicentro a Bagnolo in Piano a una profondità di 7 chilometri e una magnitudo di 4.0. La seconda invece, si è verificata intorno alle 21 con una stima della magnitudo provvisoria tra 4.2 e 4.7.

Paura e tante telefonate sono arrivate alla protezione civile e alle forze dell’ordine. I cittadini sono scesi in strada spaventati ma al momento non ci sono segnalazioni di danni e feriti. La scossa è stata avvertita anche a Modena ed altre aree limitrofe, fino ai confini con Lombardia e Veneto.

Quando è stata avvertita la seconda scossa, al Teatro comunale di Modena, dov’era in programma un concerto in ricordo di Mirella Freni, alcuni spettatori sono usciti. Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha confermato che il terremoto, stando ai primi sopralluoghi, non ha provocato danni.