Paolo Bonolis, l’ultima decisione di Mediaset sorprende tutti: colpo di scena

Arrivano notizie deludenti su Paolo Bonolis e Luca Laurenti. L’ultima decisione di Mediaset ha colto impreparato il pubblico del piccolo schermo.

Arriva lo stop per “Avanti un altro pure di sera”. Il game show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti a partire da domenica 13 febbraio 2022, non andrà più in onda su Canale Cinque: Mediaset ha già rimpiazzato i due conduttori.

A causa degli ascolti insoddisfacenti, Mediaset avrebbe preso un’amara decisione su Paolo Bonolis e Luca Laureti: ‘Avanti un altro pure di sera’ sarà fermato. La notizia ha colto impreparato il pubblico di Canale Cinque, nonché gli appassionati del game show. Intanto è già pronta la sostituzione.

I palinsesti di Canale Cinque, stando a quanto stabilito dall’ammiraglia Mediaset, cambieranno a partire da domenica 13 febbraio. Al posto del game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laureti sarà trasmesso il film di Checco Zalone: Cado dalle nubi.

Arriva lo stop per Avanti un altro pure di sera: la decisione di Mediaset lascia tutti di stucco. La reazione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti

A lanciare l’indiscrezione sullo stop di ‘Avanti un altro pure di sera’ è stato il critico televisivo Davide Maggio attraverso il suo blog. Intanto il game show avrebbe dovuto proseguire con le ultime puntate. Cosa ne sarà adesso di quelle già registrate? Ebbene, Mediaset potrebbe decidere di mandarle in onda quanto prima.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> GF Vip 6, dopo il colloquio con la psicologa vuole abbandonare: il motivo – VIDEO

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> “Sono stata cacciata”, dama in lacrime a Uomini e Donne: cos’è successo

Se lo show serale non ha avuto un grande successo sul piccolo schermo, non si può dire la stessa cosa di ‘Avanti un altro’ nel preserale che, invece, continua a riscuotere grandi risultati in termini di ascolti. Al momento sia Paolo che Luca ancora non hanno commentato la decisione di Mediaset: staremo a vedere.