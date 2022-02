Sanremo 2022, si sente male uno dei grandi favoriti per la vittoria: paura tra i fan

Grande paura nel pomeriggio di Sanremo, con uno dei protagonisti della kermesse che ha accusato un malore: cos’è successo e le sue condizioni.

Tra i grandi nomi in gara a Sanremo troviamo senza ombra di dubbio Mahmood che sta stupendo con la sua ‘Brividi’ in collaborazione con Blanco. Nel pomeriggio, però, il cantante è stato colpito da un malore: ecco le sue condizioni.

Mahmood e Blanco stanno stupendo a Sanremo con la loro hit intitolata ‘Brividi‘, che in poche ore è diventato il pezzo più ascoltato sulle varie piattaforme streaming. Un periodo magico per i due, con l’ex vincitore del Festival che però nel pomeriggio di ieri è stato colto da un malore. A confermare la notizia ci hanno pensato le varie testate, con l’artista che ha avuto un lieve mancamento prima di esibirsi nella cover de ‘Il Cielo in una Stanza’ di Gino Paoli.

Quindi all’Ariston sono stati necessari i soccorsi dei sanitari presenti. Nonostante il malore, però, il cantante è riuscito ad esibirsi senza problemi in serata, mostrando ancora tantissima energia con il collega Blanco. Inoltre per molti la cover di Gino Paoli è stata un vero e proprio successo. Al momento, infatti, il duo guida la classifica generale davanti ad Elisa, altra grande favorita di questa kermesse musicale. In molti quindi vedono i due come i favoriti alla vittoria finale nell’ultimo appuntamento di stasera.

Mahmood, dopo il malore la grande performance: la cover di Gino Paoli è un successo

Mahmood e Blanco in questi giorni stanno stracciando tutti i record riguardanti lo streaming della loro hit ‘Brividi‘ che sta facendo cantare e commuovere tutti i telespettatori di Sanremo. Nella serata di venerdì, dedicata alle cover, il duo ha portato la canzone di Gino Paoli ‘Il Cielo in una Stanza’. Nonostante il malore nel pomeriggio, Mahmood non ha deluso ed insieme a Blanco ha portato nuovamente una grande esibizione sul Teatro dell’Ariston.

I due al termine dell’esibizione hanno dichiarato: “Siamo andati dritti come un treno perché era l’unica opzione. Ci abbiamo messo 5 mesi per fare ‘sto pezzo, figurati se ce n’era un altro, avremmo dovuto iniziare tre anni fa per prendere in considerazione altre opzioni“.

Mahmood e Blanco hanno poi concluso affermando: “Comunque è incredibile, sai, quando non hai dubbi su una canzone, cioè a me è successo così, proprio io non avevo nessun dubbio, l‘ho ascoltata e già dentro di me sapevo che era una canzone che mi dava tanto anche a riascoltarla, per questo siamo andati dritti come un treno“.