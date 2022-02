Meteo, sorpresa nel weekend: tornano le piogge

Una grande novità è pronta ad accompagnare il weekend dal punto di vista meteo. Infatti le piogge torneranno a bagnare la penisola: i dettagli.

Stravolte le previsioni meteo per questo weekend, con la serenità che tornerà ad essere minata da diverse precipitazioni. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo dal punto di vista atmosferico sulla penisola italiana.

Il dominio anticiclonico sul nostro paese sta iniziando a vacillare leggermente. Infatti il weekend si aprirà con un’improvvisa breccia nell’alta pressione che favorirà, nei prossimi giorni, il transito di una moderata perturbazione, andando quindi a sconvolgere le previsioni meteo. Avremo quindi un peggioramento blando non solo per quanto riguarda questo venerdì 4 febbraio, ma anche per il resto del fine settimana.

La stabilità atmosferica presente in questo periodo, quindi, si sta lentamente deteriorando. Già dal mattino faranno capolino le prime piogge specialmente su Toscana e Liguria. Inoltre con l’evolversi della giornata avremo delle precipitazioni in diffusione anche sull’Emilia Romagna e nel pomeriggio potranno transitare anche sul Centro Italia. Situazione ancora serena, invece, sulle regioni del Sud Italia. Andiamo quindi a vedere come si sta evolvendo la situazione sul nostro paese.

Meteo, nel weekend tornano lievi piogge: le previsioni

L’anticiclone esteso sull’Europa centro-occidentale verso l’Italia subirà una piccola e breve defaillance nel weekend all’altezza del Mediterraneo centrale. Infatti sulla penisola assisteremo al passaggio di un veloce e debole fronte diretto verso i Balcani. Ad attenuare il passaggio di questo fronte ci penserà soprattutto la presenza dell’anticiclone. Avremo quindi precipitazioni in prevalenza deboli e non omogeneamente distribuite. Andiamo quindi la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo nuvolosità in rapido aumento già nel primo mattino, specialmente su Liguria e Pianura Padana. Qui verranno associate anche delle lievi precipitazioni. Solamente al pomeriggio avremo qualche lieve schiarita. Le temperature risulteranno in calo, con massime che andranno dai 10 ai 14 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo nuvolosità diffusa sul comparto tirrenico, con qualche pioggia tra Toscana, Umbria e Lazio. Invece avremo maggiori spazi soleggiati sull’Adriatico. Anche qui avremo valori termici in lieve calo, con massime che andranno dai 12 ai 16 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo nubi spesso irregolari, con qualche piovasco che potrebbe colpire in giornata la Campania tirrenica. Altrove invece verranno conservate le condizioni di bel tempo viste negli ultimi giorni. Le temperature risulteranno stabili, con valori massimi che oscilleranno tra i 15 ed i 18 gradi.