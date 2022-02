Anticipazioni Una Vita, nuovo arrivo ad Acacias: Bellita resta impietrita

Le anticipazioni della soap opera spagnola Una Vita fanno sapere che Bellita resterà impietrita dal nuovo arrivo in città

Dal lunedì al sabato vanno in onda nuove puntate di Una Vita su Canale 5 a partire dalle 14:10. Nei prossimi episodi, come emerge dalle anticipazioni, sarà ancora Bellita a creare dinamiche ad Acacias.

Dopo aver scoperto che, in realtà, Bellita non è morta ma scappava da uno stalker in Argentina, la cantante può uscire allo scoperto e José Miguel ed Alodia possono stare con i pensieri un po’ più tranquilli. Tuttavia, sembrerebbe che i guai per la Del Campo siano appena iniziati. Innanzitutto, lo stalker non è colui che si pensava fosse: inizialmente infatti i due credevano che fosse un fan della cantante. Ad ogni modo, Bellita dovrà riprendere in mano la sua carriera con l’aiuto di José Miguel.

I problemi iniziano quando un editore bussa alla porta della Del Campo per poter scrivere l’autobiografia della cantante. Quando Bellita accetta chiede di comparire lei come scrittrice del libro, ma la questione, a lungo andare, porterà la cantante e lo scrittore al rischio di finire in Tribunale.

Anticipazioni Una Vita, non finiscono problemi per Bellita: arriva Ignacio

Ad un certo punto ad Acacias arriva un uomo affascinante che incontrerà subito Bellita: è suo nipote, Ignacio. Quest’ultimo porterà un po’ di caos in città e la stessa Del Campo, non appena lo vede resterà impietrita di fronte alla sua presenza: Ignacio è un ragazzo molto ribelle che darà, infatti, filo da torcere ai Dominguez. Non mancheranno colpi di scena con il suo personaggio che si ambienterà tranquillamente ad Acacias e farà battere il cuore ad una donna, Alodia si innamorerà perdutamente del nipote di Bellita.

LEGGI ANCHE > > > Sanremo 2022, lutto a pochissime ore dall’inizio: “È un giorno triste”

NON PERDERTI > > > Il paradiso delle signore, addio all’amatissimo personaggio? Lo spoiler

Bellita vivrà un periodo molto caotico nella sua vita ad Acacias, tra imprevisti e colpi di scena inaspettati che le renderanno la carriera molto complicata. Tuttavia, al termine di una serie di peripezie riuscirà a tornare in scena ed avere successo, anche col libro che, alla fine, apparirà col suo nome.

Per saperne di più, Una Vita andrà in onda ogni giorno dal lunedì al sabato dalle 14:10 su Canale 5.