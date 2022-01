“Porti un brano anche mio”: nuovo terremoto a Sanremo a pochi giorni dal via

Dura accusa ad un cantante in gara al prossimo Sanremo 2022. L’artista rivela: “Porti un brano anche mio”. Cosa sta succedendo.

Non finiscono le polemiche a pochi giorni dalla partenza del 72esimo Festival di Sanremo. Un cantante in gara è accusato di aver portato un brano scritto a quattro mani con un altro artista che non è stato citato.

Il Festival di Sanremo ancora deve iniziare eppure sono già tantissime le polemiche. Si era partiti con Gianni Morandi che aveva spoilerato il suo brano, andando contro il regolamento. Adesso si è arrivato a Junior Cally che ha accusato uno dei cantanti in gara, Mike Highsnob. I due big in gara si sono resi protagonisti di uno scontro a distanza. Infatti l’argomento della discussione sarebbe proprio la canzone che porterà in gara Highsnob in compagnia di Hu.

I due sul palco del teatro Ariston presenteranno una canzone intitolata Abbi cura di te. Come detto proprio a causa di questa canzone, l’ex collega Junior Cally ha avuto qualcosa da recriminare. Infatti il rapper ha lanciato un accusa ben precisa nei confronti di Highsnob. Il tutto è successo con una pesante accusa lanciata sui social, dove i due anche in passato si sono scontrati. Andiamo quindi a vedere le parole di Cally contro Highsnob.

Sanremo, Junior Cally accusa Highsnob: “Porti una canzone mia”

Proprio sul pezzo che porterà in gara Mike Highsnob, Junior Cally ha avuto qualcosa da ridire. Infatti nelle scorse ore il rapper ha pubblicato un post in cui afferma: “Caro Mike. A malincuore ho dovuto farlo. Potevo fare molto di peggio e assomigliare a te, ma no, non mi appartiene, il tuo male sei tu stesso e le tue scelte. Puoi raccontare balle a chi ti sta intorno, ma a me no. Adesso vai, corri sul palco“. Il noto rapper ha pubblicato un dissing su YouTube proprio contro Highsnob intitolato ‘Caro Mike‘.

POTREBBE INTERESSARTI >>> La Sposa, subito la seconda stagione? L’indiscrezione fa sognare milioni di telespettatori

LEGGI ANCHE >>> Isola dei Famosi, Ilary Blasi spiazza tutti: rivelato il nome dell’inviato

A riportare ulteriori notizie sul duro sfogo di Junior Cally ci ha pensato Il Fatto Quotidiano. Infatti sul portale di informazione si leggono le parole del Rapper che ha dichiarato: “Con che coraggio hai portato a Sanremo un brano, frate, scritto da me. Sei un poveraccio” – ha poi continuato – “giusto che sappiate, signori e signori, quel brano è pure mio. E non ha pagato neanche i produttori“. Mentre secondo quanto riportato dall’AdnKronos i due stavano lavorando ad un progetto insieme, che poi hanno abbandonato a causa di alcuni dissapori.