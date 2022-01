“Mi sono sentita fragile”: Elisa Isoardi stupisce ancora una volta i suoi fan con una dichiarazione molto intima e profonda

Il suo ultimo impegno vero è stato quello con La prova del cuoco, finito nell’estate 2020. Poi l’anno scorso L’Isola dei Famosi come concorrente e più nulla. Elisa Isoardi aspetta una chiamata che non arriva e così si sfoga con ‘Gente’.

Parole composte, come nel suo stile. Perché la conduttrice cuneese sente di non aver buttato al vento 18 anni di carriera, con soddisfazioni importanti. Ma intanto in questo anno e mezzo dal punto di vista professionale non è cambiato nulla. Così come nulla è cambiato nella sua situazione sentimentale e lo conferma alla rivista con una confessione molto intima.

“Mi sono sentita fragile. Mi sono domandata più volte: perché sono ferma? L’amore di chi mi saluta per strada, di chi mi manda messaggi è un motore incredibile. Ho capito che ti possono togliere un programma, ma non l’affetto del pubblico. Grazie a questo ho trovato il mio piccolo equilibrio che mi porta a dire: sono serena, carica, ho voglia di ricominciare. Soprattutto ora non ho più paura“.

Elisa Isoardi stupisce ancora una volta: i suoi progetti non solo solo in televisione

E così, aspettando che qualcuno si faccia vivo, ha deciso di concentrarsi su se stessa anche se non è facile fissare il cellulare e vedere che è fermo. Con lo spirito combattivo che ha da sempre, ha scelto di fare quello che non le era mai riuscito, prendersi del tempo per coltivare passioni, studiare e progredire. “Ho cercato di tradurre questo momento di stop in un’opportunità, facendo cose che prima non riuscivo neanche a immaginare. Ma è dura, il telefono squilla meno e i giorni passano”.

Tutto fermo per il lavoro ma anche per i suoi sentimenti nonostante gli avvistamenti con l’ex fidanzato, l’imprenditore Alessandro Di Paolo. Eppure lei in testa avrebbe anche progetti di vita importanti: “Ho 39 anni, a volte penso che mi piacerebbe avere un figlio, che rappresenta il coronamento di un legame, l’espressione massima dell’essere donna”. Ma per ora deve aspettare che arrivi l’occasione buona, quella svolta che le faccia cambiare la vita. E per una sempre attiva come lei non è facile.