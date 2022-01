“Non è stata una mia scelta”, l’ex velina di Striscia la Notizia vuota il sacco

L’ex velina di Striscia La Notizia ha vuotato il sacco circa un doloro avvenimento che riguarda, ormai, il suo passato

Melissa Satta ha raccontato un po’ del suo passato a Verissimo e tra questi ha affrontato anche la separazione dall’ex stella del Milan, Kevin Prince Boateng da cui si è separata da poco più di un anno.

Erano pochi giorni prima di Natale, il 21 dicembre 2020, quando Melissa Satta ha ufficializzato la separazione da Kevin Prince Boateng su Instagram: “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni…e per il regalo più bello….Maddox”.

Dalle parole dell’ex velina di Striscia La Notizia non si è mai avvertita rabbia, ma tanta nostalgia e tristezza per un amore finito ed in cui lei credeva, soprattutto dopo la nascita del suo primogenito. A Verissimo, a proposito della separazione dall’ex stella del Milan ha rivelato: “Non me l’aspettavo, non è stata una mia scelta, Ho cercato di fare il possibile, ma non è andata come speravo”.

La Satta non ha vissuto affatto bene quel periodo: “È sempre un amore che ti rimane dentro. Non l’ho vissuta bene, è stato un colpo basso che non ho saputo gestire al meglio. Oggi abbiamo Maddox come obiettivo comune, anche se siamo lontani perché lui gioca a Berlino e io vivo a Milano”.

L’ex velina di Striscia La Notizia sogna una famiglia con Mattia Rivetti

Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Melissa Satta ha svelato di essere finalmente felice al fianco dell’imprenditore Mattia Rivetti: “Ho trovavo una persona diversissima da quello che ho avuto in passato e sono molto felice di questo, vuol dire che sto crescendo perché cerco delle cose diverse. Mi piace molto questa nuova versione di me”.

Matrimonio? Niente paura, a mettere la pulce nell’orecchio alla coppia è proprio Maddox: “Mi chiede sempre quando ci sposiamo. Il matrimonio non è una mia priorità, ma mi piacerebbe avere un secondo figlio e ricreare una famiglia”.