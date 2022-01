Facebook, duro colpo per gli utenti: sta per essere rimossa un’amata funzione

Arriva un altro duro colpo per tutti gli utenti di Facebook, con l’applicazione che ha rimosso un’amata funzione: cos’è successo.

Continuano le modifiche ai social di proprietà di Meta. Infatti anche Facebook si è trovata ad eliminare una delle funzioni più amate dagli utenti. Andiamo a vedere quindi in cosa consiste l’ultimo aggiornamento sull’applicazione.

Nuovo cambiamento per Facebook che ha deciso di fare un passo indietro, rispetto agli scorsi anni. Infatti gli sviluppatori dell’Applicazione hanno deciso che verrà inserito un fermo immagine a tutti coloro che attualmente hanno come immagine del profilo un video animato. Questa modifica verrà implementata a partire dal prossimo 7 febbraio. Come detto però la modifica riguarderà solamente coloro che hanno un’immagine del profilo animata.

A pubblicare tutte le novità ci ha pensato Andrew Curry e poi subito dopo è stata condivisa da Matt Navarra. Quindi Facebook sta eliminando completamente i video dei profili, che una volta sperava sarebbero stati un modo più divertente e coinvolgente per dare vita ai profili degli utenti nell’app. La grande novità venne annunciata per la prima volta nel 2015, con il social che permise agli utenti di caricare un video clip di 7 secondi, in grado poi di ripetersi in loop.

Facebook, a breve addio alle immagini del profilo animate: i dettagli

Nonostante non sia stata una funzionalità molto utilizzata, sono tantissimi gli utenti che l’hanno amata fin dal primo momento. Infatti diversi profili hanno creato clip video del profilo interessanti e persino divertenti. Ovviamente però l’apprezzamento degli utenti non ha convinto Facebook a mantenere la funzione. Già lo scorso anno il colosso social ha impedito agli utenti di caricare i video del profilo l’anno scorso e ora sta rimuovendo completamente la funzionalità.

Quindi tutte le persone che attualmente utilizzano i video del profilo dovranno passare ad un’immagine fissa. In alternativa, Facebook li ripristina secondo l’immagine di copertina del video. Questo non sarà un update importante per tutti gli utenti, ma comunque è significativo. Lo scorso 2020 il social ha aggiunto gli avatar, la sua interpretazione del popolare Bitmoji di Snapchat. Inoltre questo si che è un aggiornamento significativo, visto che Meta punta molto sugli avatar, vista l’introduzione del Metaverso. Questa sarà solamente l’ultima delle novità sul social, che continuerà ad aggiornarsi anche in futuro.