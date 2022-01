“Me l’ha proposto Marcello”: clamorosa confessione di Ida Platano!

La dama di Uomini e Donne, Ida Platano, ha raccontato fin qui il suo percorso al dating show svelando una proposta di Marcello

Ida Platano ha fatto un bel lungo percorso ad Uomini e Donne conoscendo più cavalieri e frequentando vari di loro, pur non riuscendo a trovare l’amore ed uscire definitivamente dal dating show.

Non c’è che dire, Ida Platano è sfortunata in amore. Nonostante il lungo percorso ad Uomini e Donne -ma mai quanto la sua amica e collega Gemma Galgani– non è riuscita a trovare l’uomo giusto per lei, o meglio, quando pensava di averlo trovato è stata pugnalata alle spalle.

Nella puntata di oggi, venerdì 28 gennaio, proprio la dama è stata al centro di un RWM in cui ha confessato a chiari linee di sentire la mancanza di Roberto Guarnieri e di aver paura di non provare mai più, in futuro, una persona che le faccia sentire le stesse emozioni che gli dava il cavaliere. Una paura fondata se si considera il fatto che, dopo di lui, Ida non è più riuscita a legarsi concretamente a nessuno, seppur abbia fatto importanti conoscenze.

Ida Platano, il retroscena su Marcello Messina fuori dal dating show

A Uomini e Donne Magazine, Ida Platano ha svelato un retroscena proprio su Marcello Messina che, ad un certo punto del suo percorso, ha deciso di interrompere la conoscenza con la dama ed è successivamente riuscito a trovare l’amore al di fuori del dating show: “Mi ha proposto di vederci” ha raccontato la Platano, “quando passerò da Torino, per bere qualcosa e farci un saluto. Mi aveva proposto anche di sentirci ancora da amici, ma poi non è successo”.

La dama ha voluto mettere anche a tacere le voci, o meglio tarpare le ali a tutti coloro che speravano un lieto fine tra lei e Armando Incarnato: “Siamo amici, lo vedo come un fratello”. Un’ampia parentesi è stata poi dedicata all’ultimo cavaliere che si è trovato sul suo percorso, Diego Tavani, ammettendo che è ‘ormai troppo tardi’ per ricucire i rapporti. Al suo contrario, il cavaliere ha confessato di sentire la sua mancanza: “Se il primo arrivato portasse via Ida, dovrei pensare che quello che abbiamo vissuto non era così forte, oppure che esista qualcuno che sa prenderla meglio di me. Ma io non lo penso”.