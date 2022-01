Netflix, lutto nel cinema: è morta la star di una famosissima serie TV

Grande lutto per tutti gli amanti del mondo Netflix. Infatti si è spenta da poco una star di una famosissima serie tv: chi era.

Il mondo di Netflix e del cinema in generale, piange la scomparsa di un’altra grande attrice che si è spenta all’età di 73 anni. Andiamo a vedere chi era ed in quale amata serie tv ha partecipato.

Si è spenta a solamente 73 anni una delle star delle series Netflix. Stiamo parlando di Kathryn Kates, stella assoluta di una delle serie più viste di sempre sulla piattaforma di streaming video. Infatti la Kates ha precitato in ‘Orange Is The New Black‘. L’attrice purtroppo non è riuscita a vincere la sua battaglia contro il tumore ai polmoni, che pensava di essersi lasciata alle spalle lo scorso anno.

A confermare la notizia ci ha pensato l’agenzia di comunicazioni Headline Talent Agency che con un comunicato ha affermato: “Sarà sempre ricordata come quella potente forza della natura che era. Amava questo mestiere e aveva una pazienza infinita. Una vera icona“. Un addio sentito per l’icona di una delle serie più popolari di sempre sulla piattaforma di streaming video di Reed Hastings. Andiamo quindi a ripercorrere la carriera dell’attrice statunitense.

Netflix, morta Kathryn Kates: aveva 73 anni

L’intero mondo del cinema si è riunito intorno alla famiglia di Kates dopo la morte dell’attrice a soli 73 anni. Purtroppo un tumore ai polmoni, che pensava di aver sconfitto, l’ha portata a perdere la vita. L’attrice, come ricordato in precedenza, è una delle protagoniste della serie Orange is The New Black e si era fatta apprezzare proprio per la sua interpretazione nella serie televisiva.

La Kates ha lavorato a serie di assoluto successo in Italia, tra cui: ‘Seinfeld‘ e ‘Law & Order: SVU‘. Di recente l’attrice è apparsa nel cortometraggio ‘Welcome to Sarajevo‘ e nel prequel de ‘I Soprano‘ e ‘I Molti Santi del New Jersey‘. Mentre invece nell’amata serie di Netflix ‘Orange is the new black‘ ha interpretato il personaggio di a Amy Kanter-Bloom, la madre dell’ex fidanzato di Piper Chapman. Purtroppo però l’attrice ha perso fatalmente la vita sabato 22 gennaio, nella sua casa in Florida.