Lutto nella musica: è morta ex concorrente di X Factor e The Voice. La cantante di 23 anni trovata morta mentre giocava. Tutta colpa di un malore

Natanya Brook aveva preso parte ai due talent nella versione britannica. Si è sentita male mentre stava giocando con un videogame alla sua X-Box.

E’ venuta a mancare in queste ore un volto noto della musica britannica. Una delle nuove leve, uscita da talent di successo come X-Factor e The Voice, nella versione inglese. Natanya Brook, aveva 23 anni ed è stata trovata morta nella sua abitazione. A rinvenire il cadavere è stata la madre, scoprendola nel letto priva di vita. La ragazza stava giocando con la sua console di videogame quando presumibilmente un malore l’ha colta improvvisamente.

La cantante era in una cosiddetta ‘stanza di realtà virtuale’, dove stava condividendo con altri utenti online una partita ad un gioco della X-Box.

Natanya Brook, concorrente di X-Factor e The Voice britannici, era residente a Aylesford, vicino a Maidstone, nel Kent. Nella ricostruzione delle sue ultime ore di vita da parte della madre, la giovane era rimasta sveglia fino alle due di notte quando ha avuto un presumibile malore causato dall’epilessia, malattia di cui soffriva da quando era bambina. Sua madre, Jenny Brook, l’ha trovata sdraiata sul letto pensando che stesse ancora dormendo. Solo più tardi, non ricevendo alcuna risposta, si è preoccupata e ha fatto la tragica scoperta.

Ha provato a rianimarla con il massaggio cardiaco e ha chiamato i soccorsi, ma quando l’ambulanza è arrivata sul posto per Natanya non c’è stato niente da fare. Oltre a essere una cantante, Natanya era una grande appassionata di videogiochi, tanto da diventare una semi-professionista del settore. “Mi manca perché è stata una luce così incredibile nella mia vita”, ha detto la donna in lacrime alla stampa locale.

Poi ha aggiunto: “Tanya era la mia migliore amica. Ci siamo sempre confidate ogni cosa. Anche alcune brutte vicende che era meglio non conoscere. Aveva un grande senso dell’umorismo e nessuno che conosco aveva un brutto ricordo di lei. Tanya era una persona meravigliosa e incredibile”.