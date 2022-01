Stefano De Martino, c’è il ritorno: momento tanto atteso dai suoi fan

Il momento tanto atteso dai fan di Stefano De Martino è finalmente arrivato. L’ex ballerino di Amici ritorna ad appassionare il pubblico del piccolo schermo.

Dopo il grande successo riscosso al timone di due edizioni di Stasera tutto è possibile, De Martino ritorna su Rai Due alla guida del seguitissimo format. Tutto quello che c’è da sapere lo troverai qui.

Dopo il sorprendente bis finalmente Stefano De Martino ritorna a replicare il successo al timone della settima edizione di Stasera tutto è possibile. Il Game Show guidato per il terzo anno consecutivo dall’ex di Belen Rodriguez, con molta probabilità avrà inizio il prossimo 22 febbraio. Le puntate sono state già confezionate nel mese di dicembre e adesso bisogna solo procedere con la messa in onda.

De Martino dopo aver abbandonato la danza si è dedicato alla carriera di conduttore e pare gli stia riuscendo molto bene. Grazie alla sua caparbietà ed all’impegno costante, il bel napoletano è riuscito a conquistare il pubblico del piccolo schermo che non aspetta altro che il suo ritorno alla guida di Stasera tutto è possibile.

De Martino, grande successo nelle vesti di conduttore televisivo: il suo ritorno

Stefano De Martino ha ereditato il game show di Rai Due dal direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus. Difatti il conduttore ha rinunciato al seguitissimo format per dedicarsi agli impegni presi su Rai Uno. L’ex ballerino di Amici, però, si è subito lasciato andare conquistando il pubblico del piccolo schermo.

Al timone di Stasera tutto è possibile De Martino ha mostrato di avere stoffa anche nella conduzione. Difatti, l’ex marito di Belen Rodriguez ha catturato l’interesse dei telespettatori con il suo savoir faire. Ma ricordiamo che il successo per De Martino era già arrivato con l’esperienza fatta a Made in Sud e Bar Stella, il luogo di ritrovo preferito di suo nonno a Torre Annunziata. Tornando a Stasera tutto è possibile, al fianco di Stefano non mancheranno i due comici napoletani Biagio Izzo e Francesco Paolantoni con i quali è nata una grandissima amicizia.